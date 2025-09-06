Domiciliario asesinado en La Estrella: cerca del cuerpo hicieron un inquietante hallazgo

Resumen: Un domiciliario de Rappi fue asesinado en La Estrella, Antioquia. La policía encontró una moto robada de Sabaneta a 10 metros del cuerpo de Deiby Alexander R. O., de 24 años.

Minuto30.com .- Un trágico homicidio se registró en la madrugada de este sábado 6 de septiembre en el barrio Escobar, del municipio de La Estrella. La víctima, un hombre cuya identidad aún no ha sido confirmada plenamente, fue baleada con arma de fuego y murió en el lugar de los hechos. El crimen ocurrió a la 1:15 a. m. en la carrera 55GG con calle 82AS.

Según versiones extraoficiales, el fallecido fue identificado como Deiby Alexander R. O., un joven de 24 años, y sería habitante de Sabaneta. Al momento de su muerte, el joven vestía un buzo de chompa y un pantalón de jean de color negro, además de una maleta terciada con el logo de Rappi, lo que sugiere que se desempeñaba como domiciliario.

La víctima no era conocida en el sector, lo que ha generado más dudas en torno a su asesinato.

El cuerpo presentaba una herida de bala en la cara, lesión que le habría causado la muerte de manera instantánea.

Las autoridades fueron alertadas y llegaron al lugar de los hechos donde se realizó la inspección técnica del cadáver y recolectaron evidencias.

La policía ya ha iniciado una investigación para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.

Inquietante hallazgo a 10 metros del muerto

A 10 metros de donde se encontró el cuerpo, se halló una motocicleta de placas LLW49 G, tapada con un plástico negro.

Tras una rápida verificación, la policía constató que la moto había sido reportada como hurtada el pasado 31 de agosto en el municipio de Sabaneta.

No se ha determinando si este hallazgo esté relacionado con la muerte del joven.