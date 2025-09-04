¡Atención! Fallece a los 91 años el legendario diseñador italiano Giorgio Armani

Resumen: El legendario diseñador de moda italiano, Giorgio Armani, falleció a los 91 años, según confirmó su grupo empresarial. Conocido por trabajar incansablemente hasta el final, Armani murió pacíficamente, rodeado de sus seres queridos. A pesar de haber presentado problemas de salud que lo obligaron a ausentarse por primera vez de la Semana de la Moda de Milán en junio, su visión única y su legado de medio siglo perdurarán, ya que su compañía continuará bajo la dirección de su familia y equipo.

El mundo de la moda está de luto. Giorgio Armani, el legendario diseñador milanés reconocido por su visión audaz, falleció a los 91 años. La noticia fue anunciada a través de un emotivo comunicado en la cuenta oficial de Instagram de su marca, lo que generó profunda tristeza en la industria y entre sus seguidores.

A pesar de su avanzada edad, Armani fue un ejemplo de entrega y constancia. “Indefatigable hasta el final”, señala el comunicado oficial, destacando que trabajó hasta sus últimos días, supervisando cada detalle de su imperio, desde las colecciones hasta los proyectos en marcha.

Un legado que trasciende el tiempo

Con al rededor de medio siglo de historia, la casa que fundó en 1975 no es solo una marca, sino el reflejo de su gran creatividad. Armani no solo diseñó ropa, también moldeó una forma de entender el estilo y la vida, anticipándose a las tendencias con claridad y visión. “Ha sido impulsado por la incesante curiosidad y una profunda atención al presente y a la gente”, afirma el comunicado.

Su compañía, un reflejo de independencia y constancia, continuará bajo la dirección de su familia y equipo, quienes se han comprometido a preservar sus valores.

Despedida en la capital de la moda

La noticia provocó una inmediata ola de reacciones y mensajes de luto. Personalidades como Donatella Versace, junto a miles de admiradores en redes sociales, lo describieron como un “gigante” de la moda, asegurando que su legado perdurará a través del tiempo.

Para honrar su memoria, la cámara fúnebre de Giorgio Armani estará abierta al público en Milán, en el Armani/Teatro de Via Bergognone 59. El acceso será posible este sábado 6 y domingo 7 de septiembre, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. En respeto a sus deseos de privacidad, el funeral se llevará a cabo en una ceremonia íntima, reservada únicamente para sus allegados.