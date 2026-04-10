Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Jorge Iván Agudelo desapareció en el municipio de Caldas

    Fue reportado como desaparecido el 22 de marzo en el barrio Andalucía

    Publicado por: Juan Manuel

    Jorge Iván Agudelo desapareció en el municipio de Caldas

    Resumen: Jorge Iván Agudelo Sánchez es un hombre colombiano de 64 años de edad, de sexo e identidad de género masculino. Es de nacionalidad colombiana y, al momento de su desaparición, vestía una camiseta tipo polo de color azul claro, jean azul oscuro y tenis blancos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Jorge Iván Agudelo Sánchez es un hombre colombiano de 64 años de edad, de sexo e identidad de género masculino. Es de nacionalidad colombiana y, al momento de su desaparición, vestía una camiseta tipo polo de color azul claro, jean azul oscuro y tenis blancos.

    Dentro de sus características físicas y señales particulares se destacan varios tatuajes y cicatrices. Presenta un tatuaje en el pecho con el rostro de Jesús, además de tatuajes en los muslos en la parte baja que consisten en un cuadro con un punto en la mitad. También tiene cicatrices visibles en la nariz y en las rodillas.

    La desaparición de Jorge Iván Agudelo Sánchez ocurrió el 22 de marzo de 2026 en el municipio de Caldas, Antioquia, específicamente en el barrio Andalucía. Desde esa fecha no se tiene información sobre su paradero.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.