Jorge Iván Agudelo desapareció en el municipio de Caldas

Resumen: Jorge Iván Agudelo Sánchez es un hombre colombiano de 64 años de edad, de sexo e identidad de género masculino. Es de nacionalidad colombiana y, al momento de su desaparición, vestía una camiseta tipo polo de color azul claro, jean azul oscuro y tenis blancos.

Jorge Iván Agudelo Sánchez es un hombre colombiano de 64 años de edad, de sexo e identidad de género masculino. Es de nacionalidad colombiana y, al momento de su desaparición, vestía una camiseta tipo polo de color azul claro, jean azul oscuro y tenis blancos.

Dentro de sus características físicas y señales particulares se destacan varios tatuajes y cicatrices. Presenta un tatuaje en el pecho con el rostro de Jesús, además de tatuajes en los muslos en la parte baja que consisten en un cuadro con un punto en la mitad. También tiene cicatrices visibles en la nariz y en las rodillas.

La desaparición de Jorge Iván Agudelo Sánchez ocurrió el 22 de marzo de 2026 en el municipio de Caldas, Antioquia, específicamente en el barrio Andalucía. Desde esa fecha no se tiene información sobre su paradero.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes