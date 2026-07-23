Resumen: Estados Unidos aumentó del 10 % al 12,5 % el arancel adicional para parte de las exportaciones colombianas que ingresan a su mercado. La medida, adoptada por la USTR, no aplica para todos los productos y deja por fuera bienes como café, banano, aguacate, petróleo y carbón, mientras sectores como flores y confecciones podrían verse afectados.

¡Atención! Estados Unidos aumenta al 12,5 % el arancel para parte de las exportaciones colombianas

A partir de este viernes 24 de julio, una parte de los productos colombianos que ingresan al mercado estadounidense deberá asumir un arancel adicional del 12,5 %, luego de la decisión adoptada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

La medida reemplaza el gravamen temporal del 10 % que estaba vigente desde comienzos de 2026 y hace parte de una investigación adelantada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, en la que se evaluaron las acciones adoptadas por distintos países para impedir el ingreso de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.

El nuevo recargo comenzará a aplicarse a las mercancías que ingresen para consumo o sean retiradas de depósito a partir de las 12:01 a. m. del 24 de julio (hora del Este de Estados Unidos), lo que corresponde a las 11:01 p. m. del 23 de julio en Colombia.

¿Por qué Colombia quedó con un arancel del 12,5 %?

De acuerdo con la determinación de la USTR, Colombia fue incluida entre los países que, según la autoridad estadounidense, aún no han implementado de manera efectiva mecanismos para impedir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso.

La entidad aclaró que la decisión no cuestiona la producción de las exportaciones colombianas, sino los controles que aplica el país sobre las mercancías que importa desde terceros mercados para evitar el ingreso de bienes elaborados bajo esas condiciones.

Según explicó la USTR, los países que ya cuentan con una prohibición vigente, un régimen parcial o un compromiso vinculante dentro de un acuerdo comercial conservarán un arancel adicional del 10 %. Colombia, en cambio, quedó incluida entre las economías sujetas al gravamen del 12,5 %. Además, precisó que la existencia de proyectos de ley o propuestas regulatorias no es suficiente para acceder a una tarifa inferior, pues las medidas deben estar adoptadas y aplicándose de manera efectiva.

El nuevo gravamen reemplaza el recargo anterior

El arancel del 12,5 % sustituye el recargo temporal del 10 % que Estados Unidos venía aplicando desde febrero de 2026. En consecuencia, los productos cobijados por la medida pasarán a pagar un arancel adicional 2,5 puntos porcentuales superior al anterior.

Este recargo se suma al arancel ordinario o preferencial que tenga cada producto. Por ejemplo, una mercancía que ingresaba con un arancel de 0 % gracias al acuerdo comercial entre Colombia y Estados Unidos deberá asumir el nuevo gravamen, siempre que no haga parte de las excepciones establecidas.

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Algunos productos quedaron excluidos de la medida

La resolución de la USTR dejó por fuera del nuevo recargo varios de los principales bienes que Colombia exporta a Estados Unidos.

Entre ellos figuran el café, banano, plátano, aguacate, piña, mango y otras frutas tropicales, además del petróleo crudo, carbón, oro, algunos metales preciosos, cacao y varios de sus derivados, así como medicamentos e insumos farmacéuticos, entre otros productos.

En contraste, sectores como las flores, las confecciones, las manufacturas de plástico, algunos productos agroindustriales y diversos bienes industriales sí quedarían sujetos al arancel adicional, dependiendo de la clasificación arancelaria asignada a cada mercancía dentro del sistema estadounidense.

Habrá una excepción para mercancías en tránsito

La medida contempla un régimen de transición para operaciones comerciales que ya estaban en marcha.

Los productos que hubieran sido cargados y se encontraran en tránsito antes de la entrada en vigor del nuevo arancel no deberán pagar el recargo, siempre que ingresen para consumo antes del 28 de julio de 2026.

Colombia pierde competitividad frente a otros países

Con la entrada en vigencia de esta decisión, Colombia enfrentará un arancel superior al que mantendrán varios de sus competidores internacionales.

Entre los países que conservarán el gravamen adicional del 10 % se encuentran Argentina, Canadá, Ecuador, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, Malasia, Pakistán y Sri Lanka.

La diferencia de 2,5 puntos porcentuales podría afectar la competitividad de algunos productos colombianos, especialmente en sectores manufactureros, agroindustriales y otras exportaciones con mayor sensibilidad a los precios.

La medida hace parte de la estrategia comercial impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que, según explicó la USTR, busca fortalecer la protección de los trabajadores estadounidenses y corregir desequilibrios comerciales mediante aranceles sustentados en investigaciones relacionadas con el trabajo forzoso.