«La china », colombiana presuntamente relacionada con «gota gota», fue acribillada en Cancún

Resumen: El homicidio fue ejecutado de manera directa y letal. La joven recibió al menos cuatro disparos en el pecho

Minuto30.com .- Un violento ataque armado cobró la vida de una ciudadana colombiana en el municipio de Benito Juárez, en pleno destino turístico de la Riviera Maya. La víctima, conocida en la zona bajo el alias de ‘La China’, fue ejecutada a plena luz del día en un hecho que, según las primeras hipótesis de las autoridades locales, estaría relacionado con redes de extorsión internacional.

La mujer fue identificada como Julia Andrea, de aproximadamente 35 años. Al momento del ataque, la ciudadana colombiana portaba el uniforme de una organización que ya se encontraba bajo la lupa de la justicia mexicana por su probable participación en delitos de extorsión.

Sicariato, extorsión y ‘gota a gota’

El homicidio fue ejecutado de manera directa y letal. La joven recibió al menos cuatro disparos en el pecho, perdiendo la vida en el lugar de los hechos.

La reconstrucción preliminar y los testimonios recolectados en la zona han arrojado detalles inquietantes sobre las presuntas actividades a las que se dedicaba la víctima:

El modus operandi: De forma extraoficial, habitantes de la zona señalaron que la colombiana estaría relacionada con los temidos grupos de prestamistas informales conocidos como «gota a gota».

Movilidad y cobros: Conversaciones digitales y testimonios vecinales indicaron que la mujer solía desplazarse en una motocicleta por los barrios locales y que «se dedicaba a cobrar», aunque esta versión aún está siendo validada por la Fiscalía.

La huida de los sicarios: Tras perpetrar el ataque, los agresores habrían logrado escapar camuflándose en el transporte público del municipio de Benito Juárez.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Cancún, donde se realizará la necropsia de ley y se espera el contacto con autoridades consulares para iniciar los trámites de repatriación.