¡Atención! Erupción de volcán de lodo genera alarma en San Juan de Urabá

Resumen: La erupción de un volcán de lodo en San Juan de Urabá provocó alarma entre los habitantes. Hasta ahora no hay personas lesionadas, pero se han registrado daños en la vía, fauna y zona boscosa. Autoridades evacuaron viviendas cercanas y mantienen monitoreo y cerco de seguridad mientras equipos técnicos evalúan la zona.

La tarde de este miércoles se registró la erupción de un volcán de lodo, también conocido como diapiro, cerca de la planta de tratamiento del acueducto municipal. El fenómeno generó alarma entre los habitantes y fue divisado desde municipios cercanos por la columna de humo y gases que lo acompañó.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, aunque hay viviendas próximas al lugar. La emergencia ha ocasionado afectaciones en la vía al corregimiento Siete Vueltas y daños en la fauna y la zona boscosa, con riesgo de incendios forestales.

Alerta en San Juan de Urabá: explosión en el volcán dejó grietas en la vía hacia San Juancito y riesgo por vegetación seca.

Bomberos atienden la emergencia y no hay víctimas hasta el momento.

Medidas preventivas y evacuaciones

Como precaución, se realizará la evacuación de las viviendas cercanas al volcán de lodo. Organismos de emergencia y autoridades locales mantienen un cerco de seguridad para evitar el acceso al área mientras se monitorea la actividad y se evalúan los daños.

El Dagran y la alcaldía de San Juan de Urabá coordinan la atención del lugar. Un equipo técnico del Dagran se desplazará para apoyar en la inspección, mientras que la Secretaría de Infraestructura enviará personal adicional para evaluar la condición de la vía y otros posibles daños.

Alerta ciudadana

Habitantes difundieron videos que muestran una columna de humo y fuego iluminando el cielo, lo que generó alarma y medidas preventivas inmediatas. Las autoridades recomiendan no transitar por la vía entre San Juan y Siete Vueltas hasta confirmar que la zona sea segura.

La prioridad sigue siendo garantizar la seguridad de la población, controlar los riesgos derivados del volcán de lodo y evaluar los daños en infraestructura y ecosistemas cercanos.