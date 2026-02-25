¡Ofensiva total en el Oriente antioqueño! Ofrecen millonaria recompensa por alias ‘Vinagre’, ‘Fantasma’ y ‘Fresita’

Resumen: La Gobernación de Antioquia, junto con autoridades locales y la Fuerza Pública, reforzará la seguridad en la zona Bosques mediante la instalación de cámaras de videovigilancia y la oferta de recompensas millonarias para capturar a tres cabecillas del Clan del Golfo: alias ‘Vinagre’, ‘Fantasma’ y ‘Fresita’.

La Gobernación de Antioquia, en coordinación con autoridades locales y la Fuerza Pública, puso en marcha medidas para reforzar la seguridad en la zona Bosques, que comprende los municipios de Cocorná, San Francisco y San Luis. La iniciativa incluye la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos de la autopista Medellín–Bogotá y la oferta de recompensas económicas para dar con el paradero de tres cabecillas del Clan del Golfo.

El gobernador Andrés Julián lideró un Consejo de Seguridad y Oportunidades Sociales, donde se reunieron los alcaldes de los municipios de la zona Bosques y representantes de distintas autoridades. Durante la reunión se analizaron las condiciones de seguridad, se coordinaron acciones conjuntas y se definieron estrategias de prevención orientadas a reducir hechos delictivos y mejorar la convivencia ciudadana.

Recompensas por líderes del Clan del Golfo

Como resultado del encuentro, la Gobernación reiteró la oferta de recompensas para tres cabecillas de la organización criminal:

• Alias ‘Hugo’ o ‘Vinagre’, cabecilla de la estructura Oliverio Isaza Gómez, con una recompensa de hasta 250 millones de pesos por información que conduzca a su captura.

• Alias ‘Fantasma’, cabecilla de la subestructura Pacificadores de Samaná, con hasta 100 millones de pesos de recompensa.

• Alias ‘Fresita’ o ‘Limón’, cabecilla de la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo, con una recompensa de hasta 50 millones de pesos.

El secretario de Seguridad, Justicia y Paz, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, destacó que estos sujetos han generado terror, miedo y amenazas en la región, y que las recompensas buscan facilitar su captura mediante la colaboración ciudadana.

Uso de tecnología para la vigilancia

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad, la Gobernación anunció la instalación de hasta tres circuitos cerrados de televisión en puntos estratégicos de la autopista Medellín–Bogotá. Estas cámaras estarán conectadas al Nodo Subregional y al Nodo Departamental, lo que permitirá un mayor control y seguimiento de la seguridad en la región y contribuirá a brindar tranquilidad a la comunidad.

El alcalde de San Francisco, Arturo Alexander Arias Duque, resaltó la importancia de estos consejos de seguridad y de las inversiones realizadas por la Gobernación en infraestructura y seguridad. Según el mandatario, medidas como las cámaras de vigilancia y la construcción de instalaciones deportivas contribuyen a disminuir la brecha social y a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Con estas acciones, la Gobernación de Antioquia busca no solo reforzar la seguridad en la zona Bosques, sino también promover estrategias integrales de prevención y fortalecer la colaboración entre autoridades, Fuerza Pública y comunidad.