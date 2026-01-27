Resumen: EPM vendió la totalidad de sus acciones en UNE a Millicom Colombia Holding S.A.S. por más de 2 billones de pesos. La operación incluyó 5.014.958 acciones a COP 418.741 cada una y se concretó tras la Audiencia de Adjudicación de la Segunda Etapa del proceso de enajenación. Solo Millicom cumplió los requisitos del proceso de precalificación, lo que le permitió presentar su oferta y consolidar su control total sobre la compañía, que ya era mayoritaria desde 2014. Los recursos de la venta permitirán a EPM financiar proyectos estratégicos de ciudad y la transferencia se formalizará una vez se confirme el pago.

¡Atención! EPM adjudicó la totalidad de sus acciones en UNE: Millicom pagará una fortuna por el 100 %

EPM completó este martes la venta de la totalidad de su participación en UNE a Millicom Colombia Holding S.A.S., del Grupo Millicom, consolidando la operación en la que el comprador ya era accionista mayoritario desde 2014. La transacción involucró 5.014.958 acciones, adquiridas a COP 418.741 cada una, por un valor total de COP 2,1 billones.

La operación se formalizó durante la Audiencia de Adjudicación correspondiente a la Segunda Etapa del proceso de enajenación, iniciada el pasado 30 de diciembre de 2025 y regulada por la Ley 226 de 1995 y el Reglamento de Enajenación de EPM. Millicom ahora dispone de cinco días hábiles a partir de este miércoles 28 de enero para realizar el pago. Una vez confirmado el desembolso, EPM gestionará la inscripción de Millicom en el Libro de Registro de Accionistas de UNE, formalizando la transferencia.

Un proceso en dos fases

La venta de acciones se desarrolló en dos etapas. La Primera Etapa, dirigida a destinatarios con condiciones especiales, permitió adjudicar 77 acciones a 11 nuevos accionistas entre personas naturales y jurídicas. Posteriormente, las acciones restantes se ofrecieron al público general en la Segunda Etapa, que incluyó un proceso de precalificación.

Para esta fase, EPM, con el apoyo de la Banca de Inversión BTG Pactual, contactó a 22 posibles inversionistas. Solo Millicom presentó un Sobre de Precalificación que cumplió con todos los requisitos, lo que le permitió ser confirmado como inversionista precalificado y participar con su oferta económica en la audiencia de adjudicación.

Impacto y contexto de la operación

Aunque la venta completa de acciones podría parecer un cambio importante, no habrá alteraciones en el control de UNE, ya que Millicom mantiene la mayoría accionaria desde 2014. Según EPM, los recursos provenientes de la transacción contribuirán a financiar proyectos estratégicos de ciudad y fortalecer la sostenibilidad financiera de la empresa pública.

La operación también representa un movimiento significativo en el sector de telecomunicaciones en Latinoamérica. Para Millicom, esta es la séptima adquisición relevante en la región, tras operaciones previas en países como El Salvador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador y Uruguay.

Cumplimiento legal y asesoría profesional

EPM aseguró que todo el proceso contó con el respaldo de asesores externos, especializados en procesos de enajenación y transacciones corporativas, garantizando que la venta se ejecutara con sustento técnico, jurídico y financiero sólido. Asimismo, la empresa cumplió con todos los requerimientos de la Superintendencia Financiera y del marco normativo vigente.

Con la finalización de esta etapa, EPM concluye la venta de su participación en UNE, asegurando transparencia y respaldo legal en todo el proceso, y Millicom consolida su control total sobre la compañía.