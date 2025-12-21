Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Atención! ELN anuncia cese al fuego unilateral por festividades de Navidad y Año Nuevo

    La Defensoría del Pueblo recibió la noticia con cautela y pidió gestos concretos para proteger a la población civil..

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Se prendió el Chocó! ELN decreta paro armado de 48 horas
    Foto de archivo.
    ¡Atención! ELN anuncia cese al fuego unilateral por festividades de Navidad y Año Nuevo

    Resumen: El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un cese al fuego unilateral durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, que regirá del 24 de diciembre al 3 de enero de 2026. La medida busca garantizar la tranquilidad durante las celebraciones tras una semana marcada por al menos 60 ataques en varias regiones del país, que dejaron cinco muertos y afectaciones a la población. La Defensoría del Pueblo recibió el anuncio con cautela, recordando que ceses anteriores no impidieron la violencia y solicitando gestos concretos como la liberación de personas secuestradas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un cese al fuego unilateral durante la temporada de Navidad y Año Nuevo, en lo que calificó como un “mensaje de paz” para la población colombiana. La medida regirá desde las 00:00 horas del 24 de diciembre hasta las 00:00 horas del 3 de enero de 2026 e implica la suspensión de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública.

    El anuncio se produce tras una semana de violencia marcada por al menos 60 ataques en varias regiones del país, incluyendo Bogotá y el Área Metropolitana de Medellín, que dejaron cinco personas muertas, en su mayoría miembros de las fuerzas armadas, además de afectar la movilidad y la tranquilidad de las comunidades.

    Esto le podría interesar: ¡Se les apagó el carro en plena huida! Capturan a dos delincuentes que robaron a conductor de plataforma en Engativá

    En su comunicado, el ELN aseguró que el cese de hostilidades busca garantizar la tranquilidad durante las festividades, aunque no precisó mecanismos de verificación ni abordó la relación con otros grupos armados que operan en el país.

    La defensora del pueblo, Iris Marín, recibió la noticia con cautela. “Recibimos este mensaje con cierto alivio, pero también con angustia”, afirmó, recordando que ceses similares en el pasado no impidieron que continuaran los ataques, como ocurrió en Catatumbo hace un año, cuando miles de personas resultaron desplazadas. Marín destacó que un gesto de coherencia sería la liberación de quienes permanecen secuestrados y pidió que el cese de hostilidades se extienda también a otros grupos armados.

    El anuncio del ELN marca un nuevo episodio en el prolongado conflicto armado en Colombia, mientras las comunidades históricamente afectadas esperan que esta medida se traduzca en una disminución efectiva de la violencia durante las festividades y en los primeros días de 2026.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Informe de gestión Corantioquia 2025

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.