¡Atención! ELN anuncia cese al fuego unilateral por festividades de Navidad y Año Nuevo

Resumen: El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un cese al fuego unilateral durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, que regirá del 24 de diciembre al 3 de enero de 2026. La medida busca garantizar la tranquilidad durante las celebraciones tras una semana marcada por al menos 60 ataques en varias regiones del país, que dejaron cinco muertos y afectaciones a la población. La Defensoría del Pueblo recibió el anuncio con cautela, recordando que ceses anteriores no impidieron la violencia y solicitando gestos concretos como la liberación de personas secuestradas.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un cese al fuego unilateral durante la temporada de Navidad y Año Nuevo, en lo que calificó como un “mensaje de paz” para la población colombiana. La medida regirá desde las 00:00 horas del 24 de diciembre hasta las 00:00 horas del 3 de enero de 2026 e implica la suspensión de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública.

El anuncio se produce tras una semana de violencia marcada por al menos 60 ataques en varias regiones del país, incluyendo Bogotá y el Área Metropolitana de Medellín, que dejaron cinco personas muertas, en su mayoría miembros de las fuerzas armadas, además de afectar la movilidad y la tranquilidad de las comunidades.

En su comunicado, el ELN aseguró que el cese de hostilidades busca garantizar la tranquilidad durante las festividades, aunque no precisó mecanismos de verificación ni abordó la relación con otros grupos armados que operan en el país.

La defensora del pueblo, Iris Marín, recibió la noticia con cautela. “Recibimos este mensaje con cierto alivio, pero también con angustia”, afirmó, recordando que ceses similares en el pasado no impidieron que continuaran los ataques, como ocurrió en Catatumbo hace un año, cuando miles de personas resultaron desplazadas. Marín destacó que un gesto de coherencia sería la liberación de quienes permanecen secuestrados y pidió que el cese de hostilidades se extienda también a otros grupos armados.

Recibimos este mensaje con cierto alivio, pero también con angustia. Si bien es básico que se mencione la obligación de respeto a la población civil, en las acciones del ELN observamos daños sostenidos a la población civil. Un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la… https://t.co/LvfxJ4iJX7 — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) December 21, 2025

El anuncio del ELN marca un nuevo episodio en el prolongado conflicto armado en Colombia, mientras las comunidades históricamente afectadas esperan que esta medida se traduzca en una disminución efectiva de la violencia durante las festividades y en los primeros días de 2026.