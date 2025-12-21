Resumen: En esta temporada decembrina, donde muchas familias se encuentran de viaje o reunidas en espacios públicos, es fundamental recordar las medidas de seguridad

¿Le «zarandió» el piso? Temblor de magnitud 4.4 sacudió el centro del país este domingo

Minuto30.com .- La mañana de este domingo 21 de diciembre de 2025, los habitantes de varios departamentos de Colombia fueron sorprendidos por un fuerte temblor. Según el Boletín Actualizado 1 del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento sísmico se registró a las 09:05 hora local, despertando la alerta en gran parte del territorio nacional.

El sismo tuvo una magnitud de 4.4 y se localizó con epicentro en las cercanías de Neiva, Huila. Uno de los factores determinantes para que el movimiento fuera percibido con intensidad en zonas urbanas fue su profundidad superficial de 34 kilómetros, lo que facilitó que la onda sísmica se sintiera con claridad en estructuras altas y viviendas.

“Zarandeó objetos”: Reportes desde Ibagué y otras ciudades

Minutos después del sismo, miles de ciudadanos acudieron a las redes sociales para reportar la intensidad del movimiento telúrico. En Ibagué, la capital del Tolima, los reportes indican que, aunque el temblor fue corto (con una duración aproximada de 1 o 2 segundos), la sensación fue lo suficientemente fuerte para generar alarma.

“Se sintió leve pero suficiente para zarandear objetos; las puertas del clóset sonaron, las lámparas se movieron y hasta el árbol de Navidad se alcanzó a balancear”, relató uno de nuestros seguidores en la capital tolimense.

La onda sísmica no se limitó al epicentro. El Minuto30 ha podido confirmar que el temblor fue sentido en una amplia zona del país que incluye:

Eje Cafetero: Armenia, Circasia (Quindío) y Dosquebradas (Risaralda).

Valle del Cauca: Cali.

Tolima: Chaparral e Ibagué.

Cundinamarca: Bogotá.

Huila: Neiva y municipios aledaños.

Evaluación de daños y recomendaciones

Hasta el momento de esta publicación, las autoridades de Gestión del Riesgo en los departamentos de Huila y Tolima no han reportado víctimas mortales, heridos ni daños estructurales de gravedad. Sin embargo, los organismos de socorro se encuentran realizando barridos preventivos en las zonas más cercanas al epicentro para descartar afectaciones en viviendas rurales o infraestructura vial.

En esta temporada decembrina, donde muchas familias se encuentran de viaje o reunidas en espacios públicos, es fundamental recordar las medidas de seguridad:

Mantener la calma: En eventos de magnitud moderada, el pánico puede causar más accidentes que el sismo mismo.

Identificar zonas seguras: Si se encuentra en un edificio, aléjese de ventanas o espejos.

No usar ascensores: En caso de réplicas, utilice siempre las escaleras.

Asegurar objetos decorativos: Como bien reportaron ciudadanos, elementos como árboles de Navidad y luces pueden caerse con facilidad.

Un cierre de año con actividad sísmica

Colombia, al estar ubicada en una zona de alta complejidad geológica (Cinturón de Fuego del Pacífico), es un país donde estos eventos ocurren con frecuencia. El Servicio Geológico Colombiano continúa monitoreando la zona ante posibles réplicas de menor magnitud.

