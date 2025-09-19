Resumen: Este sábado 20 de septiembre de 2025, la Vía al Llano implementará un plan piloto para mejorar la movilidad, permitiendo el paso de vehículos particulares, transporte público y camiones en horarios específicos. La medida, que busca dar un respiro a la vía tras el deslizamiento en el kilómetro 18, también incluye puntos de control y excepciones para ambulancias y cargas extradimensionadas.

¡Atención! El plan piloto para la Vía al Llano arranca este sábado con horarios especiales para mejorar la movilidad

Este sábado 20 de septiembre de 2025, la Vía al Llano implementará un plan piloto que busca mejorar la movilidad en este corredor nacional. La medida, aprobada por diversas entidades gubernamentales y de transporte, permitirá el paso de vehículos particulares, de carga pesada y de transporte público en horarios específicos.

Este plan de manejo de tráfico fue diseñado para permitir la circulación de vehículos tras la habilitación de una variante que se conecta a la antigua Vía al Llano, luego del deslizamiento que se presentó en el kilómetro 18.

Horarios y puntos de control

Para mejorar la fluidez en la vía, se han establecido nuevos horarios y puntos de control. De 6:00 a. m. a 6:00 p. m., transitarán vehículos particulares, camionetas, camperos, camiones de dos ejes y transporte público. En contraste, de 6:00 p. m. a 6:00 a. m., el paso estará habilitado para camiones de tres o más ejes.

Los puntos de control estarán ubicados en el K85+600 – Llano Lindo, para el sentido Villavicencio-Bogotá, y en el PK00+000 y el semáforo de El Uval para el sentido contrario. Se recomienda a los conductores llegar como máximo una hora antes del inicio de su franja horaria.

Prioridad y excepciones

Como parte de la estrategia, se dará prioridad a las ambulancias en ambos sentidos de la vía, con previa coordinación con la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) y el Centro de Control de Operaciones (CCO).

Además, se autorizará de manera excepcional la circulación de cargas extradimensionadas en el horario nocturno, siempre y cuando cumplan con las regulaciones de ley. El Comité de Seguimiento se reunirá la próxima semana para evaluar los resultados del plan piloto.