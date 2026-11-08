Resumen: Savia Salud EPS trasladó su punto farmacéutico del Edificio BIC al Centro Comercial El Unión, local 205, en el centro de Medellín. Desde el lunes 9 de noviembre atenderá en la nueva sede, con capacidad para cerca de 850 personas al día y horarios de lunes a sábado.

¡Atención! Desde este lunes la entrega de medicamentos de Savia Salud cambia en el centro de Medellín

Los afiliados de Savia Salud EPS en Medellín tendrán que tener presente un cambio importante a la hora de reclamar sus medicamentos: desde este lunes 9 de noviembre, el punto farmacéutico que funcionaba en el Edificio BIC, en el centro de la ciudad, se traslada a una nueva sede ubicada en el Centro Comercial El Unión, local 205.

La entidad anunció la mudanza a través de sus canales oficiales, con un llamado directo a los usuarios para que guarden y compartan la información. Se trata de un cambio de lugar para la entrega de medicamentos en el centro de Medellín que empezará a regir desde el primer día hábil de esta semana.

Imagen oficial difundida por Savia Salud EPS.

¿Dónde queda el nuevo punto de entrega?

La nueva sede del punto farmacéutico queda en el Centro Comercial El Unión, local 205, en la carrera 49 número 52-107, en pleno Pasaje Comercial Junín, cerca del edificio Coltejer. Se trata de uno de los sectores de mayor flujo comercial del centro de Medellín, de fácil acceso tanto a pie como en transporte público.

El aviso de la EPS recuerda que, por cuenta del traslado, el sábado 7 de noviembre no se prestó el servicio de atención, y que este lunes 9 de noviembre se retoma la atención ya en la nueva sede. Es decir: quien tenga que reclamar sus fórmulas médicas a partir de mañana deberá acercarse al nuevo local y no al antiguo punto del BIC.

Más capacidad de atención para los afiliados

Según informó la entidad, el cambio de sede responde a solicitudes hechas por los propios afiliados y busca fortalecer la capacidad de atención. El nuevo punto contará con espacios más amplios para los procesos de gestión farmacéutica, almacenamiento y dispensación de medicamentos.

De acuerdo con Savia Salud, la nueva sede podrá atender cerca de 850 personas al día y dispondrá de una sala de espera con mayor capacidad para los usuarios que acudan a reclamar sus fórmulas médicas, una de las principales inquietudes de quienes se movilizan hasta el centro de la ciudad por sus medicamentos.

El horario de atención del nuevo punto será de lunes a viernes, entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., mientras que los sábados el servicio estará disponible de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

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La entidad señaló que el traslado hace parte de las acciones para mejorar el acceso de los afiliados a los servicios farmacéuticos y optimizar la atención, y que el fortalecimiento de la capacidad operativa permitirá hacer más eficientes los procesos de entrega de medicamentos y responder a las necesidades expresadas por la comunidad.

Savia Salud, la EPS de los antioqueños

Savia Salud EPS es la entidad prestadora de salud que atiende a cientos de miles de afiliados en Antioquia, buena parte de ellos en el Valle de Aburrá. La empresa, vinculada al conglomerado público de Medellín y Antioquia, ha pasado en los últimos años por procesos de intervención y seguimiento por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, precisamente por las dificultades en la entrega oportuna de medicamentos a sus usuarios.

Por eso, los cambios en los puntos de atención farmacéutica suelen ser tema de alto interés para los antioqueños: una buena parte de las quejas que históricamente reciben las EPS en Medellín tiene que ver con la entrega de medicamentos, un servicio que la entidad ha dicho estar fortaleciendo.

Las autoridades de salud han venido exigiendo a las EPS intervenidas reportes periódicos sobre el cumplimiento en la entrega de fórmulas médicas, en medio de la crisis financiera que atraviesan varias de estas entidades en el país.

Los afiliados que necesiten más información sobre el nuevo punto de entrega pueden acercarse al Centro Comercial El Unión, local 205, desde este lunes en los horarios indicados, o consultar los canales de atención de la entidad.

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