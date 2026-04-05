Resumen: Este domingo 5 de abril, Bogotá aplicará reversible en la carrera Séptima y pico y placa regional en los principales corredores de ingreso, con el objetivo de agilizar el tránsito durante el retorno de Semana Santa.

¡Atención conductores! Reversible en la Séptima y pico y placa este domingo para el retorno a Bogotá

Los conductores que regresan a Bogotá en el marco del retorno de Semana Santa deben tener en cuenta varias medidas de movilidad que estarán vigentes este domingo 5 de abril de 2026. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) implementará un reversible en la carrera Séptima y el pico y placa regional en los principales corredores de ingreso a la ciudad, con el objetivo de mejorar la fluidez del tránsito.

Reversible en la carrera Séptima

Para facilitar el tránsito en uno de los corredores más congestionados durante el retorno, la carrera Séptima tendrá sentido único de norte a sur, entre la calle 245 y la calle 183. La medida comenzará a las 4:30 p. m. y se mantendrá hasta las 8:00 o 9:00 p. m., según la cantidad de vehículos que circulen por esta vía en ese horario.

Con esta disposición, las autoridades buscan reducir los embotellamientos y agilizar la movilidad de quienes se desplazan desde el norte de la ciudad hacia el centro y sur durante el final del fin de semana largo.

Pico y placa regional en los corredores de ingreso

Además del reversible, este domingo se aplicará el pico y placa regional en los nueve corredores de entrada a Bogotá. La medida funciona de la siguiente manera:

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• Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar vehículos particulares cuya placa termine en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

• De 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso se restringe a los automotores con placa terminada en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

• Antes del mediodía y después de las 8:00 p. m., no hay restricciones: todos los vehículos pueden ingresar a la ciudad.

Corredores donde se aplicará la medida

Las autoridades recordaron que el pico y placa regional aplica en los siguientes corredores:

• Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio.

• Autopista Sur: desde el límite municipal con Soacha hasta la avenida Boyacá.

• Calle 13: desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali.

• Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio.

• Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183.

• Vía Suba – Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida Calle 170.

• Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la carrera Séptima.

• Vía a Choachí: desde el límite distrital hasta la avenida Circunvalar.

• Vía a Villavicencio: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la Antigua Vía al Llano.

Con estas medidas, la Secretaría Distrital de Movilidad busca garantizar un retorno más ordenado y seguro a la capital, evitando congestiones prolongadas y facilitando el tránsito de quienes regresan de los municipios cercanos y de otras regiones del país.