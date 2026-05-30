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    ¡Atención conductores! Reabren el carril de ascenso en la vía El Escobero tras intensos trabajos de recuperación

    La reapertura parcial busca mejorar la movilidad mientras avanzan las obras en otros tramos de la carretera.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Atención conductores! Reabren el carril de ascenso en la vía El Escobero tras intensos trabajos de recuperación
    Foto: Tomada de redes sociales
    ¡Atención conductores! Reabren el carril de ascenso en la vía El Escobero tras intensos trabajos de recuperación

    Resumen: La administración de Envigado anunció la reapertura del carril de ascenso en la vía El Escobero tras avances en los trabajos de recuperación, que incluyen la rehabilitación de cerca del 90 % del sistema de iluminación del corredor. Sin embargo, el carril de descenso continúa cerrado mientras avanzan labores de verificación, poda y limpieza, por lo que se mantienen medidas de control y acompañamiento en la zona y el llamado a conducir con precaución.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La administración municipal de Envigado informó la reapertura del carril de ascenso en la vía El Escobero, luego de las intervenciones realizadas por las distintas dependencias encargadas del proceso de recuperación de este corredor vial.

    El reporte oficial fue entregado a las 3:00 de la tarde del 30 de mayo de 2026, al cierre de una reunión del Puesto de Mando Unificado (PMU), en la que se evaluaron las condiciones actuales de la vía y los avances en las labores de intervención.

    Según la información suministrada, además de la habilitación del carril de ascenso, se logró la recuperación de cerca del 90 % del sistema de iluminación del sector, lo que hace parte de las acciones adelantadas para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en la zona.

    Continúan trabajos en el carril de descenso

    Pese a la reapertura parcial, las autoridades confirmaron que el carril de descenso permanece cerrado mientras continúan las labores técnicas en el corredor vial. En este tramo, cuadrillas especializadas realizan verificaciones debido a la fractura de algunos postes, además de trabajos de poda menor y limpieza general del área.

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    Estas intervenciones hacen parte del proceso de estabilización de la vía, que busca garantizar condiciones seguras para todos los usuarios antes de una reapertura total del corredor.

    Medidas de acompañamiento y control en la vía

    Con el objetivo de reforzar la seguridad vial, la Secretaría de Movilidad dispuso la presencia de agentes en puntos fijos a lo largo del recorrido. Estos uniformados estarán encargados de acompañar el tránsito y orientar a los conductores durante el paso por el sector intervenido.

    Asimismo, las autoridades confirmaron que se reactivará el cobro del peaje, el cual aplicará únicamente para el carril de ascenso que ya fue habilitado.

    Recomendaciones a los conductores

    La administración municipal hizo un llamado a los usuarios de la vía para conducir con precaución, respetar las normas de tránsito y no exceder los límites de velocidad establecidos. También se reiteró la importancia de mantenerse atentos a la información oficial que sea publicada por los canales de la Alcaldía de Envigado sobre la evolución de las obras y las condiciones de movilidad en el sector.


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