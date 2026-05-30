Resumen: La caída de alias 'Antioquia' se logró gracias a la articulación y el intercambio de inteligencia entre la Policía de Colombia y las autoridades del Reino Unido

¡Duro golpe al crimen! Cae en Envigado alias «Antioquia», presunto responsable de sembrar la violencia en Bucaramanga

Minuto30.com .- En un operativo de alto impacto, las autoridades confirmaron la captura de alias ‘Antioquia’ en el municipio de Envigado. El anuncio fue realizado a través de redes sociales por el General William Oswaldo Rincón Zambrano, Director de la Policía Nacional, quien destacó que este sujeto era el principal dinamizador del crimen en la capital santandereana.

Los graves delitos que se le imputan

El capturado fue interceptado por las autoridades y puesto a disposición de la justicia para que responda por un robusto prontuario criminal que incluye los delitos de:

Homicidio.

Concierto para delinquir.

Narcotráfico.

El aterrador balance de su accionar en Santander

De acuerdo con las cifras reveladas por la Policía, alias ‘Antioquia’ había logrado monopolizar las rentas ilícitas en Bucaramanga y desatar una ola de violencia sin precedentes. Los investigadores lo señalan de:

Controlar el 80 % del tráfico de estupefacientes en toda la ciudad.

Estar directamente vinculado con el alarmante aumento del 41 % en la tasa de homicidios de la capital santandereana, producto de las disputas por el control territorial y ajustes de cuentas.

Alianza estratégica internacional

El General Rincón Zambrano subrayó que este contundente resultado no fue producto del azar, sino el fruto de un exhaustivo trabajo de cooperación internacional.

La caída de alias ‘Antioquia’ se logró gracias a la articulación y el intercambio de inteligencia entre la Policía de Colombia y las autoridades del Reino Unido, lo que permitió rastrearlo hasta su escondite en el Valle de Aburrá.

¡ ! En Envigado fue capturado alias ‘Antioquia’ por homicidio, concierto para delinquir y narcotráfico. Sería responsable del 80 % del tráfico de estupefacientes en… pic.twitter.com/8aVoHlkCVz — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) May 30, 2026

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