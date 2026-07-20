¡Atención conductores! Accidente múltiple genera fuerte congestión en la Variante de Caldas

La movilidad en la Variante de Caldas se vio afectada durante este lunes debido a un accidente de tránsito ocurrido en el sector Cocorollo–Tablaza, corredor vial que comunica a Medellín con el municipio de Caldas y otras poblaciones del sur de Antioquia.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, en el siniestro estarían involucrados varios vehículos. La situación obligó a los conductores a reducir la velocidad mientras se atendía la emergencia y generó congestión en ambos sentidos de la vía.

Aunque el hecho causó importantes dificultades para quienes transitaban por este corredor, las autoridades aún no han entregado un balance oficial sobre el número de automotores comprometidos ni sobre la posible existencia de personas lesionadas.

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Las circunstancias que originaron el accidente continúan siendo materia de verificación por parte de los organismos competentes, que adelantan las labores correspondientes para establecer cómo ocurrió el choque.

Mientras avanzan las labores de atención y se normaliza el tránsito en la zona, las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución, respetar los límites de velocidad, conservar una distancia prudente entre vehículos y seguir las instrucciones del personal que hace presencia en el lugar.

La Variante de Caldas es uno de los corredores con mayor flujo vehicular en el sur del Valle de Aburrá, por lo que este tipo de emergencias suele generar demoras en los desplazamientos de quienes se movilizan diariamente entre Medellín, Caldas y otros municipios de Antioquia. Hasta el momento no se ha emitido un reporte oficial con más detalles sobre el incidente.