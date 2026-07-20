Antioquia conmemoró la Independencia de Colombia en la Nueva Vía al Mar con un homenaje a la Fuerza Pública

Resumen: Si ayer fueron los héroes de la gesta libertadora quienes entregaron su vida para construir una Nación libre, hoy son los Soldados y Policías quienes, con honor y sacrificio, continúan defendiendo esa libertad

Antioquia celebró el Día de la Independencia de Colombia en uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país: la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo – Túnel del Toyo. El escenario, que une el Valle de Aburrá con el mar de Urabá, se convirtió en el punto de encuentro para exaltar el patriotismo, honrar a la Fuerza Pública y reconocer a quienes hicieron posible esta obra.

La ceremonia contó con la participación del presidente electo, Abelardo De La Espriella; el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona; y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, acompañados por sus familias, altos oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía, autoridades locales, representantes de diferentes instituciones y ciudadanos que se reunieron para rendir homenaje a Colombia y a quienes han defendido su libertad.

“Junto a Simón Bolívar, al antioqueño José María Córdova y a tantos héroes y heroínas de nuestra historia, recordemos que los valores se honran, la Constitución se respeta y Colombia se defiende, incluso con la vida propia. Que este 20 de julio renueve en todos nosotros el compromiso de cuidar la libertad que heredamos, de fortalecer la unidad que nos hace Nación y de seguir construyendo un país donde el progreso y la democracia siempre caminen de la mano”, expresó el Gobernador Andrés Julián. La Fuerza Pública ocupó el lugar central en esta celebración patria. En una fecha dedicada a recordar la libertad de la Nación, Antioquia rindió homenaje a los hombres y mujeres del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional que diariamente protegen la vida, la seguridad y la soberanía de los colombianos.

“Rindo un homenaje a los héroes de la Patria, soldados y policías, ustedes son la frontera que divide a la democracia de la tiranía, gracias por ser ese muro de contención, gracias por ser los héroes de la Patria, soldados y policías de Colombia. Y qué mejor que rendir este homenaje desde aquí; hoy vengo a hablarles del carácter de una tierra que cuando el camino se cerró abrieron la montaña con sus propias manos. Esta es la historia de una montaña que dijo que no y de un pueblo que dijo que sí: el Túnel del Toyo. Antioquia no esperó a rendirse, Antioquia nunca se rindió y nunca se va a rendir”, destacó el presidente electo Abelardo De La Espriella.

Los estandartes del Batallón de Infantería No. 32 Pedro Justo Berrío, el Batallón de Infantería de Marina No. 16, el Comando Aéreo de Combate No. 5 y el Departamento de Policía Antioquia acompañaron el acto solemne, durante el cual también se guardó un minuto de silencio en memoria de los integrantes de la Fuerza Pública que han entregado su vida en cumplimiento del deber.

Desde 2024, 73 uniformados han sido asesinados mientras protegían a los antioqueños Los himnos de Antioquia y Colombia fueron interpretados por Paola Jara y Jorge Villamizar, acompañados por la Orquesta Departamental de Antioquia – ODA – formato cámara de mujeres. Sus voces, junto con otras presentaciones musicales, llenaron de emoción el interior del túnel, iluminado con los colores de la bandera nacional. Otro de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje a Gonzalo Mejía Trujillo, el empresario antioqueño que hace más de un siglo comprendió la importancia de conectar a Antioquia con su mar.

Su visión inspiró una obra que hoy se convierte en una realidad para el departamento y para Colombia. Como símbolo de gratitud por el camino recorrido, los mandatarios encendieron una vela a Santa Marta, patrona de las causas imposibles, cuya imagen acompaña el ingreso al Túnel del Toyo. El gesto representó el reconocimiento a quienes, durante años, trabajaron para sacar adelante este proyecto estratégico. Ese espíritu también quedó representado en la vaca por las vías, iniciativa ciudadana que permitió financiar la construcción de la galería de rescate del Túnel del Toyo.

Miles de colombianos se sumaron a esta causa, demostrando que la fuerza de una región también está en su gente. Como reconocimiento a ese respaldo colectivo, durante el acto se develó una placa que permanecerá en la obra como testimonio del compromiso de quienes hicieron posible este proyecto. La ceremonia concluyó con un mensaje de gratitud hacia quienes, hace 216 años, hicieron posible la Independencia de Colombia y hacia quienes hoy mantienen vivo ese legado.

Si ayer fueron los héroes de la gesta libertadora quienes entregaron su vida para construir una Nación libre, hoy son los Soldados y Policías quienes, con honor y sacrificio, continúan defendiendo esa libertad. En la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, Antioquia conmemoró el pasado, honró el presente y reafirmó que la independencia también se protege cada día gracias al compromiso de quienes sirven a Colombia.