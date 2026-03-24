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    Fiscalía abre investigación por acoso sexual en televisión nacional y habilita correo exclusivo para víctimas

    Además la fiscalía se refiere a la denuncia de injuria y calumnia contra Lina Castillo

    Publicado por: SoloDuque

    'Cártel de corrupción': Destapan red de extorsión que presuntamente opera desde la Fiscalía
    Foto de archivo.
    Fiscalía abre investigación por acoso sexual en televisión nacional y habilita correo exclusivo para víctimas

    Resumen: En atención a las denuncias en redes sociales y diversos medios de comunicación sobre acoso sexual en ámbitos laborales, surgidas durante los últimos días a partir del comunicado y las medidas adoptadas por una importante cadena de televisión del país, la Fiscalía General de la Nación dispuso

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En atención a las denuncias en redes sociales y diversos medios de comunicación sobre acoso sexual en ámbitos laborales, surgidas durante los últimos días a partir del comunicado y las medidas adoptadas por una importante cadena de televisión del país, la Fiscalía General de la Nación dispuso:

    1. Habilitar el correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para recibir las denuncias, dirigir y coordinar las investigaciones a que haya lugar con enfoque de género, con el propósito de brindar plenas garantías de protección a las víctimas, preservando sus derechos fundamentales y evitando su revictimización.

    2. Abrir iniciativa investigativa respecto a las denuncias reveladas por la mencionada cadena de televisión contra “dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual”.

    Así mismo, la Fiscal General de la Nación varió la asignación del conocimiento de la acusación que cursa, por injuria y calumnia, contra la señora Lina Marcela Castillo Nisperuza, para que la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia adopte en este proceso lineamientos de abordaje de casos relacionados con posibles denuncias públicas en contextos de violencias basadas en género.

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    Contra la señora Lina Castillo, la Fiscalía Seccional de Bogotá había presentado escrito de acusación hace tres años (el 10 de marzo de 2023). El pasado 18 de marzo, un juzgado de conocimiento rechazó la preclusión de la investigación presentada por la defensa, decisión que fue apelada.

    Por asignación especial, el conocimiento del caso pasa ahora a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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