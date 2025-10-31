Resumen: Emilio Tapia fue capturado en Barranquilla por agentes de la DIJIN para que cumpla una condena de 17 años de prisión relacionada con los casos de corrupción de Centros Poblados y Emcali.

Emilio Tapia, conocido por su implicación en varios escándalos de corrupción, fue capturado hace pocos minutos en la ciudad de Barranquilla por agentes de la DIJIN de la Policía Nacional. La detención se llevó a cabo para que Tapia cumpla una pena de 17 años de prisión impuesta por la justicia.

La condena de 17 años está relacionada con su participación en hechos de corrupción vinculados a los sonados casos de Centros Poblados y Emcali.

Le puede interesar: ¡Corre por tu plata! El subsidio de Colombia Mayor llega «carnudo»: conoce el Pico y cédula en Cali

La captura de Tapia, quien ha sido una figura recurrente en los expedientes de corrupción en Colombia, se produce como resultado de una orden judicial y busca asegurar el cumplimiento de la sentencia firme en su contra. Las autoridades no han revelado más detalles del operativo, pero confirman que el detenido será puesto a disposición de la autoridad competente para el traslado a un centro de reclusión.

En desarrollo.

¡Atención! Capturan en Barranquilla al empresario Emilio Tapia, tiene una condena de 17 años pendiente