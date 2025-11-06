Minuto30
  ¡Fiesta de oros en Córdoba! Colombia brilla en la recta final de los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025

    • ¡Fiesta de oros en Córdoba! Colombia brilla en la recta final de los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025

    ¡Fiesta de oros en Córdoba! Colombia brilla en la recta final de los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025
    Colombia domina los Juegos Escolares 2025 en Córdoba, asegurando su lugar en el top 3 del medallero con múltiples oros en atletismo, taekwondo y natación. Foto: cortesía Ministerio del Deporte
    • ¡Fiesta de oros en Córdoba! Colombia brilla en la recta final de los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025

    Resumen: Durante la penúltima jornada de los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025 en Córdoba, Colombia consolidó su posición en el top 3 del medallero general con una actuación destacada de sus atletas, sumando un total de 77 medallas (30 de oro) hasta el momento. La delegación anfitriona brilló con especial intensidad en atletismo, ganando tres oros femeninos, así como en taekwondo, donde se coronó campeón general con ocho oros, y en natación, que aportó un oro y varias platas; además de conseguir bronces en judo y baloncesto 3x3 femenino.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La emoción se desbordó este martes en el estadio Manuel Salvador de la capital cordobesa, donde la delegación anfitriona, Colombia, tiñó de amarillo, azul y rojo la penúltima jornada de los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025.

    Los atletas colombianos tuvieron una actuación memorable, sumando tres preseas de oro y dos de plata en las competencias de pista y campo, consolidando la excelente participación del país en el evento multideportivo.

    El protagonismo en el atletismo fue para las mujeres, quienes aseguraron los tres oros de la jornada.

    Esilda Grandett Álvarez se impuso en el lanzamiento de martillo femenino con una marca de 53.64 metros, seguida por los triunfos de Emily Montaño Moreno en los 400 metros con vallas (1.02.70) y María Alejandra Montaño en el salto alto femenino con 1.60 metros.

    Por su parte, la cosecha de platas fue masculina, gracias al esfuerzo de Alejandro Castaño Melgarejo en los 400 metros con vallas y Andrés David Echavarría en el lanzamiento de martillo masculino, sumando ambos valiosos subtítulos para el equipo.

    Fuera de la pista, la natación y el taekwondo también aportaron importantes metales. La piscina vio a Colombia conseguir nueve podios, destacando el único oro de Carolina Rojas en los 100 metros libre damas, además de tres platas.

    El taekwondo, que concluyó su participación, ratificó el poderío colombiano al obtener el campeonato general con un impresionante total de 10 podios, de los cuales ocho fueron de oro.

    ¡Fiesta de oros en Córdoba! Colombia brilla en la recta final de los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025

    El último título fue para Mábel Andrea Mejía en los 63 kg junior negros, cerrando con broche de oro la disciplina.

    El deporte colombiano también cosechó éxitos en las competencias de judo y baloncesto 3×3.

    En judo, la delegación se alzó con la medalla de bronce en la modalidad de equipos mixto y finalizó en el tercer puesto del medallero general de este deporte.

    De igual forma, el equipo femenino de baloncesto 3×3 subió al tercer lugar del podio al vencer a Guatemala 12-9 en un emocionante partido por la medalla de bronce, sumando otra presea a la cuenta nacional.

    Con estos resultados, Colombia continúa afianzándose como una de las potencias en estos Juegos Escolares.

    Al cierre de la tercera jornada, el país anfitrión ha acumulado un impresionante total de 77 medallas: 30 de oro, 22 de plata y 25 de bronce, asegurando su lugar en el top 3 del tablero general.

    Anuncio




