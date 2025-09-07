Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La vía que conecta a Bogotá y Villavicencio se encuentra totalmente cerrada al tráfico en ambos sentidos por un derrumbe en el kilómetro 18+540. La emergencia, causada por la inestabilidad de una ladera, ha provocado un represamiento vehicular de hasta 10 kilómetros en el sentido Villavicencio - Bogotá. Personal de INVIAS y de Gestión del Riesgo se dirige al lugar para ayudar en las labores de remoción y lograr la pronta reapertura del corredor vial.

¡Atención! Caída de material en el sector ‘Cuatro Carriles’ obliga al cierre total de la vía Bogotá-Villavicencio

El colapso de una ladera sobre la calzada ha generado el cierre total de la vía que conecta a Bogotá y Villavicencio, afectando a miles de viajeros y generando un considerable represamiento vehicular en ambos sentidos.

El incidente se registró en el kilómetro 18+540, en el sector conocido como ‘Cuatro Carriles’, donde la caída de material obligó a la Dirección de Tránsito y Transporte suspender completamente el paso.

Aunque personal de la concesionaria Coviandina ya se encuentra en el lugar para atender la emergencia, la inestabilidad de la ladera ha dificultado los trabajos, ya que se presentan nuevos desprendimientos cada vez que se intenta remover el material.

Esto le podría interesar: Hombre de 66 años fue capturado en Bogotá por hurto de mascotas y maltrato animal

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Debido a la complejidad del derrumbe, se espera la llegada de equipos especializados del INVIAS y de la Unidad de Gestión del Riesgo (Indiger). En la zona, el Grupo de Tránsito GUTAT 11 de la Policía Nacional acompaña la situación, brindando apoyo a los conductores y garantizando la seguridad vial.

El represamiento ya es significativo: en el sentido Bogotá – Villavicencio la fila de vehículos es de aproximadamente 2 kilómetros, mientras que en el sentido Villavicencio – Bogotá, la congestión se extiende por unos 10 kilómetros.

Las autoridades recomiendan a los conductores tener precaución, seguir las indicaciones y, si es posible, tomar rutas alternas.