¡Atención Bogotá! Estación Calle 57 cierra por obras del Metro: conozca los horarios y alternativas

Resumen: A partir del 3 de febrero, la estación temporal Calle 57 del Metro de Bogotá permanecerá cerrada en horarios nocturnos y fines de semana para avanzar con las obras de izaje de dovelas del viaducto de la Línea 1. Los usuarios podrán utilizar las estaciones temporales Marly y Flores como alternativas, mientras que los cruces peatonales de la estación permanecerán habilitados para garantizar la movilidad y seguridad de los transeúntes.

La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, el proyecto de infraestructura más importante para la movilidad de la ciudad, sigue avanzando con obras sobre la avenida Caracas. Como parte de ese proceso, la estación temporal Calle 57, habilitada para mantener la continuidad del servicio de TransMilenio mientras se desarrolla el viaducto, cerrará parcialmente a partir del martes 3 de febrero para permitir el izaje de dovelas que conforman la estructura elevada de la nueva línea.

Detalles del cierre y alternativas para los usuarios

La estación permanecerá fuera de servicio en horarios nocturnos durante la semana y jornadas completas los fines de semana, con el fin de permitir el avance de los trabajos en altura: de lunes a viernes entre 11:00 p. m. y 4:30 a. m., y desde las 10:00 p. m. del viernes hasta las 4:30 a. m. del lunes.

Mientras se llevan a cabo estas labores, los viajeros que normalmente usan la estación temporal Calle 57 podrán tomar el servicio de transporte en las estaciones temporales Marly y Flores, ubicadas al norte y al sur de este corredor sobre la avenida Caracas, respectivamente. No obstante, los cruces peatonales en los accesos norte y sur de Calle 57 seguirán habilitados, permitiendo la movilidad segura de los peatones en la zona.

Obras del Metro y estaciones temporales

La decisión de cerrar temporalmente esta estación se enmarca en la estrategia de avanzar la construcción del Metro de Bogotá sin interrumpir totalmente el servicio de transporte público en la troncal de la avenida Caracas. Para ello, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) ha implementado desde 2025 una red de estaciones temporales en distintos puntos del corredor —como en calles 34, 39, 57, 76, así como en Marly y Flores— que permiten a los usuarios seguir viajando mientras se construyen las estaciones definitivas bajo el viaducto del metro.

Estas estaciones temporales están diseñadas con estructuras reutilizadas de paradas anteriores y cuentan con las condiciones técnicas necesarias para la seguridad de los pasajeros, según ha explicado el gerente general de la EMB.

Avance del proyecto y perspectivas

El cierre de Calle 57 se da en medio de un proyecto que ha registrado avances importantes: obras del viaducto e instalación de columnas del metro continúan progresando en diferentes tramos de la ciudad, consolidando el avance hacia la futura puesta en operación comercial del sistema.

A partir del 3 de febrero, la estación temporal Calle 57 de @TransMilenio estará cerrada en horario nocturno de lunes a viernes y tendrá cierre total las 24 horas los fines de semana . Esta medida es necesaria para seguir avanzando en la construcción…

Mientras tanto, las autoridades recomiendan a los usuarios planear sus rutas con anticipación, verificar los horarios de cierre y las alternativas disponibles, así como utilizar las herramientas digitales oficiales —como la aplicación TransMiApp— para optimizar sus desplazamientos durante las fases de intervención.

Con estas obras, el proyecto de la Línea 1 sigue su marcha hacia convertirse en un eje fundamental de la movilidad capitalina, buscando reducir tiempos de viaje y ofrecer alternativas de transporte más eficientes para los habitantes de Bogotá.