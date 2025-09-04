¡Atención Bogotá! Abren 2.000 cupos de esterilización gratuita para perros y gatos en septiembre

Resumen: Bogotá ha habilitado más de 2.000 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos en septiembre. El servicio, a cargo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), se ofrecerá en puntos fijos y unidades móviles en toda la ciudad. Los turnos deben agendarse a través de la página web oficial, y los animales deben cumplir con requisitos de salud y ayuno.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), habilitó más de 2.000 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos durante septiembre. Esta iniciativa busca controlar la población animal y mejorar la calidad de vida de las mascotas en la ciudad.

Las jornadas son completamente gratuitas y se llevarán a cabo en diferentes puntos de la ciudad. Se han dispuesto 500 cupos en la Unidad de Cuidado Animal (UCA), en la localidad de Engativá, y otros 500 en el campus de la Universidad Nacional.

Los 1.000 cupos restantes estarán disponibles en jornadas móviles que recorrerán las localidades, priorizando la atención a animales en condición de calle y a mascotas de hogares de estratos 1, 2 y 3.

Según el director general del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas, estas jornadas consolidan el programa ‘Esterilizar Salva’, ofreciendo un servicio de calidad que previene embarazos no deseados, reduce la incidencia de tumores y mejora el comportamiento de los animales.

Para acceder al servicio, los interesados deben ser mayores de edad, residir en Bogotá y agendar su turno en la página web oficial del IDPYBA. También pueden acercarse a las SuperCADES Manitas, Suba y Américas o llamar a la línea fija 6477 117.

Es importante que los animales estén en buen estado de salud, en ayuno de tres horas para líquidos y ocho para sólidos, y que las hembras no estén en celo o estado de gestación. Además, los dueños deben presentar los documentos requeridos el día de la cita, como el turno asignado y la cédula de ciudadanía.