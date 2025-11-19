Resumen: Las autoridades del Cauca confirmaron el secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, y de su mánager. Ambos fueron interceptados en la noche de este miércoles en la vía Panamericana, en el tramo entre Popayán y Cali.

Las autoridades en el departamento del Cauca han confirmado el secuestro de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, junto a su mánager. El hecho se produjo en la noche de este miércoles en la vía Panamericana, en el corredor que conecta a Popayán con Cali.

Según los reportes preliminares, ambos fueron interceptados por sujetos armados cuando se movilizaban por la carretera. Tras el secuestro, se ha desplegado un amplio operativo de la fuerza pública en la región para dar con el paradero de las víctimas y sus captores.

Le puede interesar: ¡No les sirvió esconderlo! Cuatro detenidos tras hurto de vehículo en el centro de Bogotá

El cantante Giovanny Ayala, conocido por éxitos como «De rodillas te pido», fue notificado del secuestro de su hijo y su representante en horas de la noche.

En desarrollo.

¡Atención! Autoridades confirman que secuestraron a Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala