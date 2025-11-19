¡Atención! Autoridades confirman que secuestraron a Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala

Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8
    Julian Medina

    Foto tomada de redes sociales.
    Resumen: Las autoridades del Cauca confirmaron el secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, y de su mánager. Ambos fueron interceptados en la noche de este miércoles en la vía Panamericana, en el tramo entre Popayán y Cali.

    Las autoridades en el departamento del Cauca han confirmado el secuestro de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, junto a su mánager. El hecho se produjo en la noche de este miércoles en la vía Panamericana, en el corredor que conecta a Popayán con Cali.

    Según los reportes preliminares, ambos fueron interceptados por sujetos armados cuando se movilizaban por la carretera. Tras el secuestro, se ha desplegado un amplio operativo de la fuerza pública en la región para dar con el paradero de las víctimas y sus captores.

    El cantante Giovanny Ayala, conocido por éxitos como «De rodillas te pido», fue notificado del secuestro de su hijo y su representante en horas de la noche.

    En desarrollo.

