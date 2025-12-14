¡Atención! Autopista Medellín–Bogotá reabre con tránsito seguro tras inspección por posible artefacto explosivo

Resumen: La autopista Medellín–Bogotá fue reabierta tras un cierre preventivo por el hallazgo de una bandera alusiva al ELN y un posible artefacto explosivo. El Ejército y la Policía realizaron inspecciones de seguridad, y el tránsito ya se normaliza en ambos sentidos. Las autoridades mantienen presencia en la zona y llaman a los conductores a seguir las indicaciones oficiales mientras continúan las investigaciones.

La autopista Medellín–Bogotá volvió a habilitarse este sábado tras un cierre preventivo que se extendió por varias horas, luego de que las autoridades encontraran una bandera alusiva al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un posible artefacto explosivo en el tramo comprendido entre el peaje y el Alto de La Virgen, a la altura del kilómetro 08+700.

El Ejército Nacional y la Policía se desplazaron al sector para realizar una inspección exhaustiva, con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores y descartar cualquier riesgo. Tras la verificación de los elementos encontrados, las autoridades confirmaron que la vía podía reabrirse y que el tránsito empezó a normalizarse de manera gradual en ambos sentidos.

Según información oficial, los objetos hallados habrían sido colocados de manera intencional y estaban siendo evaluados por personal especializado, aunque hasta el momento no se puede confirmar que estén directamente vinculados a la presencia de grupos armados en la zona.

Las autoridades recomiendan a los conductores mantenerse atentos a la información oficial y seguir las indicaciones de seguridad mientras transitan por los corredores viales de la región. La presencia del Ejército y la Policía se mantendrá en la zona para asegurar que la circulación continúe sin inconvenientes.