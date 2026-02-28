Resumen: El candidato al Senado Juan Baena cerró su campaña en Antioquia con un acto multitudinario en Medellín, donde reafirmó su compromiso con la cercanía a los ciudadanos y la defensa de las regiones, destacando la importancia de garantizar recursos para proyectos estratégicos del departamento.

Juan Baena cierra su campaña en Antioquia con un contundente mensaje de cercanía y defensa a las regiones

Con una masiva asistencia en la mañana de este sábado, el candidato al Senado Juan Baena realizó el cierre de su campaña en Antioquia. El evento se llevó a cabo en inmediaciones de la carrera 70, en Medellín, donde simpatizantes y ciudadanos acompañaron la jornada final de su recorrido político en el departamento.

Baena, quien aspira al Senado por el Nuevo Liberalismo con el número 13 en el tarjetón, dirigió un mensaje centrado en la defensa de las regiones y en la necesidad de garantizar presupuesto para los grandes proyectos que requieren los ciudadanos. Durante el acto, reiteró su compromiso de impulsar iniciativas que respondan a las necesidades territoriales.

El encuentro se convirtió en un escenario para reafirmar su apuesta política en Antioquia, destacando la importancia de fortalecer la representación regional en el Congreso y de trabajar por recursos que permitan ejecutar proyectos estratégicos para la comunidad.

A través de sus redes sociales, Baena resumió el espíritu de su campaña con un mensaje que compartió tras el evento:

“Un país que funcione es uno donde la gente importa. Donde escuchar es prioridad y estar presentes es un compromiso. Seguimos caminando junto a ustedes, construyendo un país que funcione”.

Con este acto público, el candidato dio por concluida su campaña en el departamento, acompañado por una amplia participación ciudadana y con un mensaje enfocado en el desarrollo regional y la inversión en los territorios.