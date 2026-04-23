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Resumen: El INPEC confirmó que alias ‘Douglas’ fue trasladado a un centro médico en Medellín debido a complicaciones de salud. El interno permanece bajo atención especializada mientras se le hace seguimiento a su estado clínico, sin que hasta el momento se hayan entregado más detalles oficiales sobre su evolución.

¡Atención! Alias ‘Douglas’ fue trasladado a un hospital en Medellín debido a complicaciones de salud

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó el traslado de José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, desde la cárcel de Itagüí hacia un centro asistencial en Medellín, debido a complicaciones en su estado de salud.

El movimiento se habría realizado hace aproximadamente cuatro días, luego de que el interno presentara dificultades respiratorias.

Fuentes cercanas al caso señalaron a El Tiempo que su condición incluiría afecciones como neumonía y fibrosis pulmonar, lo que motivó su traslado para recibir atención médica especializada fuera del establecimiento carcelario.

Alias ‘Douglas’ es reconocido como uno de los principales cabecillas de la estructura criminal ‘La Terraza’ y también ha sido señalado como exintegrante de la denominada Oficina de Envigado.

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Su nombre ha estado vinculado a distintos procesos judiciales y a dinámicas de control criminal en Medellín y el Valle de Aburrá.

El caso cobra relevancia adicional debido a que el interno ha sido mencionado recientemente en medio de actividades y encuentros realizados dentro del penal de Itagüí, los cuales han generado atención por parte de las autoridades y la opinión pública.

Según lo reportado por El Tiempo, en ese contexto también se habrían desarrollado reuniones relacionadas con conversaciones de carácter judicial e institucional.

Por ahora, el estado de salud de alias ‘Douglas’ permanece bajo reserva, mientras se espera que las autoridades penitenciarias entreguen información oficial sobre su evolución médica y su posible retorno al centro carcelario.