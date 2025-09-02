¡Atención! Alianzas público-privadas en Medellín abrirán la puerta a vivienda digna para mas de 10.500 familias 

Resumen: La Alcaldía de Medellín, a través del Instituto Social de Vivienda y Hábitat (Isvimed), firmó una alianza con el Fondo de Empleados Presente para que más de 10.500 familias puedan acceder a vivienda digna. Este acuerdo, que une a los sectores público y privado, beneficiará a los asociados de más de 40 empresas, como Grupo Éxito y Grupo Uribe. A través del programa Vivienda, un Proyecto Familiar, las familias recibirán formación financiera, asesoría y subsidios que les permitirán adquirir una vivienda nueva y mejorar sus condiciones de vida.

En un nuevo paso para garantizar el acceso a la vivienda digna, la Alcaldía de Medellín, a través del Instituto Social de Vivienda y Hábitat (Isvimed), ha firmado un convenio con el Fondo de Empleados Presente, una entidad que agrupa a más de 40 empresas, como Grupo Éxito, Grupo Uribe y Sary.

El acuerdo tiene como objetivo principal acompañar a más de 10.500 familias asociadas al fondo, ayudándolas a consolidar sus finanzas y a facilitar el camino hacia la compra de su vivienda.

La iniciativa ofrece una serie de beneficios que incluyen subsidios, asesoría especializada, educación financiera, ahorro y acceso a crédito, para que más hogares logren cumplir el sueño de tener casa propia y mejorar sus condiciones de vida.

“Queremos seguir fortaleciendo las alianzas público-privadas para que más familias puedan acceder a la oferta de Isvimed, al semillero de formación y a los subsidios que ofrecemos. La meta es garantizar información y acompañamiento a todos los asociados”, afirmó Valentina Aguilar Ramírez, directora de Isvimed.

El convenio se ejecutará a través del programa Vivienda, un Proyecto Familiar. Este semillero orienta a los hogares en temas de educación financiera y los prepara para acceder a subsidios como el de Compra tu Casa.

Por su parte, el gerente del Fondo de Empleados Presente, Ricardo Vásquez Monsalve, destacó la importancia de esta unión: “En Presente seguimos trabajando por nuestras familias. Con esta alianza con Isvimed buscamos entregar más beneficios, acompañar y facilitar el cumplimiento de este sueño financiero a través de subsidios, capacitaciones y asesorías”.

Este esfuerzo conjunto entre el sector público y privado permitirá que miles de familias en el distrito accedan a una vivienda digna y segura.