¡Un respiro para El Poblado! Medellín abrió licitación para construir el paso a desnivel de la loma de El Tesoro con la vía Linares

La Alcaldía de Medellín ha dado un paso decisivo para mejorar la movilidad en el sector de El Poblado al abrir el proceso de licitación para la construcción de un paso a desnivel en la loma de El Tesoro con la vía Linares. Esta obra, esperada desde hace tiempo, promete aliviar la congestión en uno de los puntos de mayor tráfico de la ciudad.

El proyecto, que forma parte del plan de Valorización El Poblado, busca una inversión superior a los 15.000 millones de pesos. Se estima que la construcción tendrá un plazo de ejecución de 18 meses.

Además de mejorar la fluidez vehicular, la iniciativa incluye la creación de 479 metros cuadrados de espacio público y 1.151 metros cuadrados de zonas verdes, lo que beneficiará la seguridad vial en un área conocida por su alta accidentalidad.

Según Angélica María Arias Loza, directora del Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed), el proceso de licitación es «abierto y transparente» y está disponible en el portal Secop II, donde las empresas interesadas pueden consultar todos los detalles para participar en la obra.

Con esta obra, una de las 23 contempladas en el proyecto de valorización, la administración distrital ofrece una solución estratégica para uno de los corredores viales más concurridos de la Comuna 14.