    ¡Atención! Al parecer encontraron el avión desaparecido: circula video y foto y no habrían sobrevivientes

    El avión se precipitó a tierra y ninguna persona sobrevivió. Campesinos le tomaron fotos a la aeronave destruida.

    Publicado por: Julian Medina

    ¡Tragedia aérea en el Norte de Santander! Avioneta con al menos 16 personas a bordo desapareció del radar Avión
    Foto tomada de redes sociales.
    ¡Atención! Al parecer encontraron el avión desaparecido: circula video y foto y no habrían sobrevivientes

    Resumen: Las autoridades confirmaron el trágico hallazgo de los restos del avión de SATENA (matrícula HK-4709) estrellado en una zona de difícil acceso, informando que no hubo sobrevivientes entre las 15 personas a bordo. Tras horas de búsqueda intensificada por la falta de activación de la baliza de emergencia, los equipos de rescate localizaron el siniestro, confirmando el fallecimiento de todos los ocupantes, incluidos el congresista Diógenes Quintero y el candidato Carlos Salcedo. Actualmente, la Aeronáutica Civil inicia las investigaciones para determinar las causas de este accidente que enluta al país.vvvv

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Lo que comenzó como una intensa operación de búsqueda terminó en tragedia la tarde de hoy. Las autoridades de socorro y la Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmaron el hallazgo de los restos del avión Beechcraft 1900, de matrícula HK-4709, la cual se estrelló mientras cubría la ruta Cúcuta – Ocaña.

    Sin sobrevivientes en el lugar del siniestro

    Tras horas de incertidumbre luego de que el avión agotara su autonomía de vuelo a las 14:00 horas, los equipos de rescate lograron localizar el punto del impacto en una zona de difícil acceso. Lamentablemente, el reporte oficial indica que no hay sobrevivientes entre las 15 personas que se encontraban a bordo (13 pasajeros y 2 tripulantes).

    Le puede interesar: Nuevo comunicado de Satena: nada que aparece el avión desaparecido y la angustia crece

    Entre las víctimas fatales se encuentran:

    El congresista Diógenes Quintero.

    El candidato Carlos Salcedo.

    Causas bajo investigación

    El hecho de que la baliza de emergencia no se activara dificultó inicialmente las labores de localización por parte del Grupo SAR. Expertos de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil ya se desplazan a la zona para iniciar las pericias correspondientes y determinar las causas exactas del siniestro, analizando factores climáticos y técnicos de la aeronave operada por SEARCA.

    ¡Atención! Al parecer encontraron el avión desaparecido: circula video y foto y no habrían sobrevivientes

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


