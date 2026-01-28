Resumen: A las 14:00 horas de este 28 de enero, la aerolínea SATENA informó que la aeronave desaparecida con matrícula HK-4709 agotó oficialmente su tiempo de autonomía de vuelo. A pesar de los intensos operativos de sobrevuelo realizados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y SEARCA, aún no se han encontrado rastros del avión ni de sus 15 ocupantes. La situación es crítica, ya que el Grupo SAR de la Aeronáutica Civil confirmó que la baliza de emergencia de la aeronave no se ha activado, dificultando las labores de localización en la ruta Cúcuta – Ocaña.

Nuevo comunicado de Satena: nada que aparece el avión desaparecido y la angustia crece

La incertidumbre crece en torno a la desaparición del vuelo NSE 8849 que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña. En un segundo comunicado oficial emitido hoy, la aerolínea SATENA confirmó que, a partir de las 14:00 horas (hora local), la aeronave con matrícula HK-4709 agotó oficialmente su tiempo de autonomía de vuelo.

Intensificación de la búsqueda

Desde que se reportó la pérdida de comunicación inicial a las 11:54 a. m., se ha desplegado un operativo de búsqueda y rescate de gran magnitud. Aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y la empresa SEARCA han realizado sobrevuelos constantes en las áreas donde se registró el último contacto, además de ejecutar patrones de búsqueda exhaustivos a lo largo de toda la ruta prevista.

A pesar de estos esfuerzos coordinados, las autoridades informaron que, hasta el momento, no se ha localizado la aeronave ni se han encontrado rastros que den indicios sobre su paradero.

Falla en el sistema de localización

Un dato preocupante revelado por el Grupo SAR de la Aeronáutica Civil es que la baliza (localizador de emergencia) con la que cuenta la aeronave no se ha activado. Este dispositivo es fundamental en casos de siniestros, ya que emite una señal para facilitar la ubicación exacta del aparato, lo que dificulta aún más las labores de rastreo en la accidentada zona del departamento de Norte de Santander.

A bordo de la aeronave desaparecida viajan 15 personas, incluyendo al congresista Diógenes Quintero y al candidato Carlos Salcedo. La aerolínea y las autoridades militares mantienen activos todos los recursos disponibles para dar con el paradero de los ocupantes, mientras las familias continúan recibiendo asistencia a través de los canales oficiales.

Nuevo comunicado de Satena: nada que aparece el avión desaparecido y la angustia crece