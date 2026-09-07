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    «Acá hay mucho dinero que se niegan a perder»: Directora del ICBF denuncia oscuros intereses tras vandalización de la sede

    La exministra Susana Muhamad fue captada en video con el colectivo que vandalizó la sede principal de ICBF

    Publicado por: SoloDuque

    «Acá hay mucho dinero que se niegan a perder»: Directora del ICBF denuncia oscuros intereses tras vandalización de la sede

    Resumen: Carolina Restrepo Cañavera advirtió que detrás de las manifestaciones en la sede de la entidad en Bogotá hay adultos protegiendo negocios y millonarios contratos. La exministra Muhamad defendió los actos como un ejercicio de "libre expresión".

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    Minuto30.com .- Las recientes protestas a las afueras de la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Bogotá, que dejaron las fachadas de la entidad vandalizadas, desataron una fuerte tormenta institucional y política.

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    Carolina Restrepo Cañavera, directora de la institución, lanzó un contundente mensaje denunciando la instrumentalización de menores de edad por parte de adultos que buscan proteger intereses económicos, lo que derivó en un tenso enfrentamiento digital con la exministra de Ambiente, Susana Muhamad.

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    La exministra Susana Muhamad habría estado con «el colectivo» que vandalizó la sede del ICBF, el domingo 6 de septiembre

    «El escudo perfecto» para proteger 12 billones de pesos

    A través de sus redes sociales, Restrepo minimizó los daños materiales —asegurando que las paredes se pintarían las veces que fuera necesario— y enfocó su atención en los adultos detrás de las movilizaciones. Según la funcionaria, el ICBF, con su presupuesto cercano a los 12 billones de pesos y presencia en más de mil municipios, representa un enorme botín de contratación pública y poder territorial.

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    «Aquí no hay cultivos de coca ni rutas del narcotráfico. Aquí hay contratos, operadores, presupuesto, poder territorial, dinero. Muchísimo dinero», sentenció la directora en un texto titulado El escudo perfecto. Restrepo advirtió que rastrearán a los promotores de estas acciones: «Si hay contratos, seguiremos los contratos. Si hay intereses económicos, seguiremos el dinero. Ningún adulto tiene derecho a convertir a un menor en instrumento de su poder».

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    Choque con el Pacto Histórico

    La controversia escaló cuando Susana Muhamad, militante del Pacto Histórico y exministra del gobierno Petro, salió en defensa de las manifestantes. «Las niñas NO se borran, se defienden. Pretender borrar a las niñas del lenguaje institucional es dar cabida a que se invisibilicen las violencias que sufren cada día. Las niñas ejercen hoy frente al ICBF su derecho a la libre expresión», argumentó Muhamad.

    La respuesta de Restrepo fue tajante y no exenta de ironía: «Y, por cierto, ¿no están ya como grandecitas para que usted las llame ‘niñas’?».

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    Foto: Susana Muhamad

    La directora del ICBF cerró la discusión reiterando que las autoridades, incluyendo la Policía de Infancia y Adolescencia y el PMU, ya tienen el control de la situación, y dejó una dura advertencia a sus contradictores políticos: «Sé perfectamente lo que está pasando y quiénes están participando en esto. La defensa de la niñez no es una consigna política […] No vamos a permitir que se sigan robando ni un patacón de la niñez».

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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