¡Aterrador ataque de madrugada! Balacera y explosivo sacudieron subestación en el Valle del Cauca

Resumen: Ataque con ráfagas y explosivo contra subestación de Policía en Santa Elena, El Cerrito. Las autoridades descartaron peligro por un cilindro dejado en la vía y buscan a los responsables.

Durante la madrugada de este jueves 20 de agosto, se desató un momento de alta tensión en el corregimiento de Santa Elena, jurisdicción del municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, luego de que desconocidos perpetraran una arremetida armada contra las instalaciones de la subestación de la Policía Nacional ubicada en esta zona rural.

Según el reporte oficial emitido por las autoridades locales, dos individuos que se desplazaban a bordo de una motocicleta impactaron en repetidas ocasiones la fachada de la subestación mediante ráfagas de armas de fuego.

De manera simultánea, los agresores arrojaron un artefacto explosivo frente a la infraestructura, el cual detonó a los pocos segundos. A pesar de la severidad del atentado y del estruendo que causó la detonación, no se registraron uniformados ni civiles lesionados durante la incursión.

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En medio del despliegue de huida por parte de los responsables, fue ubicado sobre la arteria vial que conecta a la inspección de Santa Elena con Amaime y el casco urbano de El Cerrito un cilindro de gas con inscripciones en su superficie.

Este hallazgo generó zozobra entre la comunidad ante la posibilidad de un ataque coordinado por parte de estructuras de las disidencias de las FARC que delinquen en la región.

No obstante, las unidades especializadas procedieron a inspeccionar el elemento y descartaron categóricamente la presencia de material explosivo en su interior, garantizando la seguridad en el corredor vial.

Tras el hostigamiento a la subestación, la Fuerza Pública activó de inmediato un plan de defensa institucional y un dispositivo de búsqueda en el área para dar con la ubicación de los responsables.

Hasta la fecha, ningún grupo al margen de la ley se ha atribuido la acción terrorista, mientras que la Policía Nacional avanza en las pesquisas judiciales pertinentes para esclarecer las causas y la autoría de este grave episodio que alteró la tranquilidad en el departamento del Valle del Cauca.

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