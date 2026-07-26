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Resumen: Un ataque armado en el barrio Belalcázar, en el noroccidente de Medellín, dejó un hombre muerto y cuatro personas heridas. Las autoridades investigan si el homicidio estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas, mientras avanzan las labores para identificar a los responsables. Ese mismo día también fue reportado otro homicidio en la comuna Manrique.

¡Ataque sicarial desató caos! Un muerto y cuatro heridos en el noroccidente de Medellín

Un nuevo episodio de violencia se registró en el noroccidente de Medellín durante la noche del sábado, luego de que un ataque con arma de fuego dejara una persona muerta y otras cuatro lesionadas en el barrio Belalcázar, comuna 5 (Castilla).

La víctima fatal fue identificada como Santiago Monroy, de 30 años, quien murió en el lugar tras recibir varios impactos de bala. En el mismo hecho también resultaron heridas cuatro personas —una mujer y tres hombres—, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

La alerta llegó a través de la línea de emergencias

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el caso ocurrió en la calle 103EE con carrera 63D y fue conocido luego de una llamada a la línea de emergencias 123 que alertó sobre una persona lesionada por arma de fuego.

Al llegar al sitio, uniformados de la Policía encontraron a Monroy tendido sobre la vía pública, sin signos vitales. Entre tanto, los demás lesionados ya estaban siendo trasladados para recibir atención médica.

Según la información oficial, los cuatro heridos presentan impactos de bala en las extremidades inferiores y, hasta el momento, ninguno reviste gravedad.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas

Las investigaciones indican que Monroy había recuperado recientemente su libertad tras permanecer recluido en un establecimiento penitenciario.

Con base en ese antecedente, una de las líneas investigativas contempla que el homicidio podría estar relacionado con un presunto ajuste de cuentas asociado a la estructura delincuencial conocida como Toscana. Sin embargo, las autoridades insisten en que esta hipótesis continúa siendo verificada y que aún no existe una conclusión definitiva sobre los móviles del crimen.

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Además de analizar esa hipótesis, los investigadores recopilan testimonios y demás elementos probatorios para esclarecer lo ocurrido.

Investigan a los responsables del crimen

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica del cadáver y asumieron la recolección de evidencias para avanzar en el proceso judicial.

Aunque una de las versiones conocidas señala que los atacantes vestían prendas oscuras y portaban cascos del mismo color, esa información también hace parte de las verificaciones que adelantan las autoridades.

Hasta el momento no se han reportado capturas y las diligencias continúan para identificar a los responsables.

De acuerdo con el reporte diario de homicidios de la Secretaría de Seguridad de Medellín, con este caso la ciudad alcanza 151 homicidios registrados durante 2026, una reducción de 42 casos frente al mismo periodo del año anterior.