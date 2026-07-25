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Resumen: Ante la gravedad de la situación, el mismo 15 de julio el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se había pronunciado sobre el presunto ataque

¡10 días después del incendio! Murió una de las víctimas de la conflagración en vivienda del Popular

Minuto30.com .- La tragedia que estremeció al barrio Popular de Medellín el pasado 15 de julio ha cobrado una víctima fatal en las últimas horas. La mujer, que se encontraba dentro de su residencia junto a su pareja cuando inició la conflagración, no logró sobrevivir a la gravedad de las heridas.

Según los reportes preliminares, el incendio habría sido provocado y si no es por la ayuda de los vecinos, la mujer habría muerto calcinada en el lugar.

El trágico saldo del incendio

Tras la emergencia, las autoridades de salud confirmaron la gravedad de las lesiones sufridas por las víctimas:

Fallecimiento: La mujer presentaba quemaduras de tercer grado en el 70 % de su superficie corporal. Pese a los esfuerzos médicos, su cuerpo no resistió y se confirmó su deceso, 10 días después del incendio.

En recuperación: El hombre que la acompañaba sufrió quemaduras de segundo grado en el estomago y en los brazos. Actualmente, se recupera de manera satisfactoria en un hospital del norte de Medellín.

Así fue la respuesta a la emergencia

El día de los hechos, el sector vivió momentos de angustia. Los equipos de rescate y paramédicos llegaron al lugar para estabilizar a las víctimas en medio de la emergencia. Tras los primeros auxilios, ambos fueron trasladados de urgencia a una institución hospitalaria, donde recibieron atención médica especializada y multidisciplinaria.

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Ante la gravedad de la situación, el mismo 15 de julio el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se había pronunciado sobre el presunto ataque, rechazando lo sucedido y activando las rutas de atención:

«Lamentablemente, dos personas resultaron gravemente lesionadas… Toda nuestra solidaridad con ellos y sus familias. Desde la Alcaldía de Medellín brindamos acompañamiento psicosocial y seguimos atentos a su evolución.

Las autoridades competentes continúan adelantando las investigaciones pertinentes para esclarecer los móviles del ataque, identificar a los responsables de iniciar el fuego y lograr su judicialización por este lamentable hecho.

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