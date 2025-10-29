Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Video registró el ataque sicarial en Bosa, sur de Bogotá, que dejó dos personas muertas y una mujer capturada. La víctima habría salido de prisión hace 15 días.

Así fue el ataque sicarial en Bogotá captado en VIDEO: Dos muertos y una mujer capturada

En una cámara de seguridad quedó registrado el violento ataque sicarial que dejó dos personas muertas en la localidad de Bosa, Bogotá. El hecho ocurrió en horas de la tarde del pasado martes, 28 de octubre, en la calle 57 sur con carrera 87J, barrio Holanda.

En el video, se observa cómo un sicario se acerca a la víctima por la espalda y le dispara sin mediar palabra. De inmediato, el agresor corre hacia una motocicleta donde lo esperaba su cómplice. En ese momento, dos policías que estaban en la zona reaccionan y abren fuego contra los responsables.

El atacante cayó abatido en plena vía pública, mientras que la mujer que lo acompañaba intentó escapar, pero fue capturada metros más adelante por otro uniformado.

Las autoridades confirmaron que la víctima principal del atentado habría salido de la cárcel hace aproximadamente 15 días, aunque su identidad aún no ha sido revelada.

El CTI de la Fiscalía realizó los levantamientos de los dos cuerpos, mientras que la mujer fue dejada a disposición de la justicia.

El general Carlos Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que “el video será pieza clave en la judicialización de la mujer capturada” y confirmó que el arma utilizada en el ataque fue incautada.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si el hecho estaría relacionado con ajustes de cuentas o retaliaciones criminales.

