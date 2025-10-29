El grito del alma: «¡Mami Rosa, me escogió el Atlético Nacional!» El emotivo llanto del pequeño crack fichado por el ‘Verde’

La alegría más pura y la emoción incontenible se desbordaron en una llamada que paralizó a una familia y está relacionada con Atlético Nacional.

Jhonny Blanquicett, un niño de tan solo 8 años, originario de Ciénaga, Magdalena, no pudo contener las lágrimas al darle a su «Mami Rosa» la noticia que cambiaría su vida para siempre: «¡Mami Rosa, me escogió el Atlético Nacional!»

El momento, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, capturó la esencia de un sueño que se cristaliza.

El pequeño, con la voz entrecortada y el aliento apenas suficiente, le comunicó a su abuela la noticia.

Del otro lado de la línea, se escuchó el eco de la incredulidad y la alegría de Rosa, quien inmediatamente replicó la gran nueva al resto de la familia.

“Ay Dios mío gracias”, se escuchó decir a la mujer, cuyo llanto de felicidad se unió al de su nieto.

En medio de ese torrente de emociones, con la voz ahogada por las lágrimas, Jhonny selló el momento con una frase llena de convicción y esperanza: “Me voy para Medellín”. Un destino que significa el inicio de su aventura en el fútbol profesional.

El futuro volante creativo fue analizado en la veeduría que el club más grande de Colombia, Atlético Nacional, realizó en Cartagena los pasados 25 y 26 de octubre.

Jhonny, quien hace parte del club deportivo Quique de Ciénaga, deslumbró a los cazatalentos.

Al frente de la prueba estaba nada menos que Alejandro Bernal, un referente y excampeón del «verde paisa», quien quedó impactado por el «talento enorme» del pequeño.

Consciente de la magnitud de haber sido elegido por Atlético Nacional, Jhonny Blanquicett llegará a integrar las divisiones inferiores del equipo, abriendo el telón de una historia que promete estar llena de gloria y pasión.

Su llanto no fue de tristeza, sino del desahogo bendito de un niño que ha visto cómo su esfuerzo y su amor por el balón le abren las puertas del gigante colombiano.

✅ El emotivo video de un niño escogido para ser jugador de @nacionaloficial. El talento de todas las regiones siempre bienvenido en el mejor equipo del país @OrgulloNal22 pic.twitter.com/oBhvpoAq75 — Jorge Mario Rico (@jorgericoes) October 29, 2025

