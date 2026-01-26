Resumen: Un juez envió a la cárcel a Luis Eduardo Vásquez por un ataque sicarial en San Juan de Urabá en 2017 donde un bebé de 2 meses resultó herido en la cabeza.

¡Casi una década después! Cae presunto sicario de crimen que dejó un bebé herido de bala en Antioquia

La justicia colombiana parece haberle dado finalmente un respiro a una familia víctima de la violencia en el norte de Antioquia. Tras casi nueve años de espera, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Eduardo Vásquez Bedoya.

El procesado es señalado como el presunto autor de un feroz ataque sicarial ocurrido el 7 de marzo de 2017 en el municipio de San Juan de Urabá, un homicidio que en su momento conmocionó a la subregión por la sevicia empleada y las víctimas inocentes que resultaron afectadas.

El expediente, retomado recientemente por la Fiscalía General de la Nación, relata que los hechos se desencadenaron en el barrio Centro San Pedro.

Lea también: Sicarios se metieron a la casa de un policía en Jamundí y lo acribillaron frente a su hijo

Allí, dos hombres a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un ciudadano de 33 años, quien perdió la vida de manera instantánea. Sin embargo, lo más aberrante del caso fue que en el atentado resultó gravemente herido el sobrino del fallecido, un bebé de apenas dos meses de nacido, quien recibió un impacto de bala en su cabeza.

A Vásquez Bedoya se le imputaron cargos por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

Según fuentes judiciales, el ente acusador presentó pruebas contundentes que vinculan al hoy capturado con la planificación y ejecución del ataque. La decisión de enviarlo tras las rejas busca evitar que el sospechoso escape de la justicia y garantizar la protección de la comunidad en una zona donde históricamente han operado estructuras como el Clan del Golfo.

Con el aseguramiento de Vásquez, la Fiscalía espera cerrar un capítulo de impunidad en San Juan de Urabá y avanzar hacia una condena ejemplar que siente un precedente sobre la responsabilidad de los victimarios cuando hay menores involucrados.

Más noticias de Antioquia