Ataque a tiros contra policías en peaje de Cundinamarca dejó dos uniformados muertos

Un ataque armado contra policías en el peaje San Lorenzo dejó como saldo dos uniformados muertos en el municipio de Guataquí, en la región del Alto Magdalena. El hecho ocurrió mientras los agentes realizaban labores de control en la zona.

Las víctimas fueron identificadas como el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, de 42 años, y la subintendente Diana Carolina Rubio, de 36 años, quienes hacían parte de la Policía de Tránsito del departamento.

De acuerdo con información preliminar, los uniformados adelantaban un procedimiento de control en el peaje San Lorenzo, cuando fueron sorprendidos por varios hombres que se movilizaban en un vehículo Mitsubishi de color verde con placas CAJ-254, desde donde habrían disparado contra los policías.

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Luego de los hechos, la Policía Nacional de Colombia desplegó un operativo en la zona que permitió la captura de tres hombres y la aprehensión de un menor de 13 años, señalado de estar presuntamente vinculado al ataque.

Durante el procedimiento también fue recuperada el arma de dotación de la subintendente y se logró la inmovilización del vehículo en el que se movilizaban los supuestos responsables del atentado.

Las investigaciones quedaron en manos de unidades de la SIJIN y de la Policía de Inteligencia, que adelantan las labores para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades.

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