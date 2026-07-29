Resumen: Un presunto grupo del Clan del Golfo atacó a la Policía en Salgar, Antioquia. No hubo uniformados heridos y las autoridades buscan a los responsables.

¡Se armó la balacera! Presuntos integrantes del Clan del Golfo atacaron a la Policía en Salgar

Un ataque a la Policía se registró el pasado 28 de julio en el municipio de Salgar, Antioquia, luego de que un grupo de hombres armados, que al parecer, integrantes del Clan del Golfo, se enfrentara a disparos con uniformados en plena área urbana.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, los hechos ocurrieron en el sector conocido como La Trilladora, donde cerca de diez hombres que se movilizaban en cinco motocicletas fueron observados merodeando por la zona. Tras recibir la alerta, unidades de la Policía acudieron al lugar para verificar la situación.

Según la información oficial, al notar la presencia de los uniformados, los presuntos integrantes del grupo armado ilegal abrieron fuego contra la patrulla, lo que originó un intercambio de disparos. Posteriormente, los atacantes emprendieron la huida hacia la vereda La Clara, en zona rural del municipio.

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Como resultado del ataque a la Policía, no se reportaron uniformados lesionados ni daños en los vehículos institucionales. Tampoco se confirmó que alguno de los presuntos agresores hubiera resultado herido durante la confrontación.

Las autoridades continúan con las labores de investigación e hicieron un llamado a la comunidad para suministrar información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque a la Policía, con el fin de evitar nuevas acciones que pongan en riesgo la seguridad de los habitantes del municipio.

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