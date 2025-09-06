Nuevo ataque a patrulla en Cali deja a un policía herido y un atacante abatido

Resumen: Un ataque a patrulla en Cali con fusil dejó a un policía y a tres civiles heridos. Las autoridades investigan si el hecho fue una trampa.
Un nuevo ataque a patrulla en Cali dejó cuatro personas heridas, incluyendo a un policía. Los hechos se registraron en el oriente de la ciudad, en el barrio Manuela Beltrán, cuando los uniformados atendían un supuesto caso de hurto.
Cuando los patrulleros llegaban al lugar, fueron atacados a disparos por delincuentes. La situación generó pánico en la comunidad, que corrió a refugiarse, mientras los uniformados reaccionaban.
Tras el ataque, las autoridades abatieron a un delincuente y capturaron a otro
Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes, que usaba un fusil, hirió a uno de los policías. En la balacera también resultaron heridas otras tres personas. Todos fueron llevados a un centro asistencial.
Lea también: ¡En medallo! Primera medalla colombiana en el Campeonato Sudamericano de Esgrima
En medio de la respuesta, uno de los atacantes fue abatido y el otro capturado. Las autoridades investigan el caso, pues este grave ataque a patrulla en Cali demuestra el peligro que enfrentan los uniformados.
Más noticias de Cali