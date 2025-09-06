Sofía Alzate le dio a Colombia la primera medalla en el Campeonato Sudamericano de Esgrima Mayores y Sub 23 al conseguir el bronce en el florete femenino Sub 23.

La competencia se está llevando a cabo en el Coliseo de Combate Guillermo Gaviria Correa de Medellín y se extenderá hasta el 12 de septiembre.

La esgrimista colombiana, de 18 años, mostró un desempeño sólido desde el inicio, superando el Pool 2 con cuatro victorias y una derrota.

En la ronda de 16, Alzate se impuso ante su compatriota Gabriela Galindo, y en los cuartos de final, superó a la peruana Cielo Vizcarra.

Su camino al oro se detuvo en las semifinales, donde cayó ante la chilena Lisa Montecinos, resultado que le aseguró la medalla de bronce.

¡En medallo! Primera medalla colombiana en el Campeonato Sudamericano de Esgrima

La final de florete femenino Sub 23 fue disputada entre la chilena Montecinos y la peruana Mariana Soriano, quien se llevó la medalla de oro. La otra medalla de bronce fue para la peruana Valeria Chipoco.

El certamen internacional reúne a 377 esgrimistas de países como Perú, Chile, Uruguay y Panamá.

La delegación colombiana está conformada por 59 deportistas, quienes competirán en las modalidades de espada, sable y florete.

La jornada inaugural también incluyó las competencias de sable masculino Sub 23. Este sábado continuarán las emociones con los duelos en florete masculino y espada femenina.

Las competencias Sub 23 concluirán el domingo con la entrada en escena de los esgrimistas de espada masculina y sable femenino.

A partir del lunes, iniciarán las competencias de la categoría Mayores.

