Atentado terrorista en Guaviare: cuatro soldados muertos y tres heridos en ataque con explosivos

Resumen: El Ejército Nacional rechazó categóricamente esta acción terrorista que enluta a la nación y confirmó que las operaciones militares se intensificarán en el sector. El objetivo es ubicar a los responsables directos de este crimen

Minuto30.com .- Una nueva jornada de luto embarga a las Fuerzas Militares de Colombia. En las últimas horas, el Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega confirmó un ataque terrorista, que cobró la vida de cuatro soldados profesionales y dejó a otros tres uniformados gravemente heridos, perpetrado contra sus tropas en la zona rural del municipio de San José del Guaviare. El cobarde atentado, ejecutado mediante el uso de artefactos explosivos no convencionales,

Emboscada con explosivos improvisados

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Ejército Nacional, el ataque ocurrió mientras las tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.º 1, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1, adelantaban operaciones militares de control territorial en el departamento.

Los uniformados fueron sorprendidos por la activación de un campo minado con artefactos explosivos improvisados (AEI). La institución castrense atribuyó la autoría de este crimen a integrantes del grupo armado organizado residual Bloque Jorge Suárez Briceño, una facción de las disidencias que delinque en el suroriente colombiano. El Ejército calificó el hecho como una «grave violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario».

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Las víctimas mortales: Cuatro soldados

Como resultado de la onda expansiva y la letalidad de los explosivos, cuatro militares perdieron la vida en el lugar de los hechos, entregando su vida en el cumplimiento del deber. Los soldados asesinados fueron identificados como:

Deibinson de Jesús Hurtado Tuberquia

Francisco Javier Bello Arteaga

Anderson Gasca Álvarez

Emerson Danilo Carantón Buitrago

La institución expresó su más profundo sentimiento de solidaridad y dispuso de un equipo interdisciplinario para brindar apoyo y acompañamiento psicológico permanente a las familias de los soldados caídos.

Evacuación médica y operaciones en curso

Tras la explosión, otros tres soldados resultaron heridos. El Ejército activó de manera inmediata todos sus protocolos y desplegó sus capacidades aéreas y médicas para lograr la rápida extracción de los lesionados de la zona de combate. Actualmente, se encuentran recibiendo atención especializada e integral en centros asistenciales de San José del Guaviare.

Por su parte, el Ejército Nacional rechazó categóricamente esta acción terrorista que enluta a la nación y confirmó que las operaciones militares se intensificarán en el sector. El objetivo es ubicar a los responsables directos de este crimen y continuar afectando las capacidades operativas y logísticas de las estructuras armadas ilegales en la región.