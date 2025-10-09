Nuevo ataque con explosivos contra subestación de Policía en Jamundí

Resumen: Dos explosiones sacudieron el corregimiento de Robles, en Jamundí. Los cilindros bomba fueron lanzados contra una subestación de Policía. No se reportan víctimas fatales.

Un fuerte estruendo sacudió la noche del pasado miércoles al corregimiento de Robles, en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. La calma de la comunidad fue interrumpida por dos potentes explosiones que, según los reportes preliminares, habrían sido causadas por cilindros bomba lanzados contra la subestación de Policía del sector.

Las detonaciones desataron el pánico entre los habitantes, muchos de los cuales revivieron los temores de los años más duros de la violencia.

Aunque la Alcaldía de Jamundí confirmó “afectaciones en la población”, las autoridades locales descartaron por el momento la existencia de víctimas fatales.

El estallido provocó daños materiales en algunas viviendas cercanas y afectaciones en la infraestructura policial. Equipos de socorro y unidades del Ejército y la Policía se desplazaron hasta el lugar para asegurar la zona y evaluar los daños ocasionados por las explosiones.

La Alcaldía activó de inmediato un Puesto de Mando Unificado (PMU) con el fin de coordinar las acciones de respuesta y garantizar la protección de los residentes.

“Estamos verificando la magnitud del ataque y reforzando la seguridad en el corregimiento”, señalaron las autoridades en un comunicado.

Este nuevo atentado ocurre en medio del recrudecimiento de la violencia en el sur del Valle del Cauca, donde se reportan choques entre el ELN y las disidencias de las Farc, especialmente en el corredor que conecta Jamundí con el Bajo Calima, en Buenaventura.

