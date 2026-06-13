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Resumen: Una base militar en Toledo, Norte de Santander, fue atacada con artefactos explosivos lanzados desde una volqueta. No se reportan militares heridos.

Atacan con explosivos una base militar en Norte de Santander: lanzaron tatucos desde una volqueta

Un ataque con explosivos contra una base militar encendió las alertas en el municipio de Toledo, Norte de Santander, durante la madrugada de este sábado 13 de junio.

De acuerdo con información del Ejército Nacional, varios artefactos fueron lanzados contra las instalaciones del Batallón de Infantería Liviana N.° 13 desde un vehículo tipo volqueta.

Según el reporte preliminar de las autoridades, los explosivos corresponderían a proyectiles artesanales tipo tatucos que habrían sido disparados desde el sector de Labateca.

La acción es atribuida inicialmente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque las investigaciones continúan para esclarecer plenamente las circunstancias de los hechos.

El Ejército indicó que el ataque con explosivos no dejó militares heridos ni afectaciones al personal que se encontraba en la unidad militar al momento de la agresión. Tras lo ocurrido, se activaron los protocolos de seguridad y se reforzó la presencia de tropas en la zona.

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Además, aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana fueron desplegadas para brindar apoyo a las unidades militares que desarrollan operaciones en esta región del departamento.

Las autoridades señalaron que este ataque con explosivos podría estar relacionado con las operaciones ofensivas que actualmente se adelantan contra grupos armados ilegales en la región.

La situación continúa siendo monitoreada por las Fuerzas Militares mientras avanzan las verificaciones correspondientes.

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