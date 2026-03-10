Explosivo activado al paso del Ejército en la vía Panamericana deja cuatro soldados heridos

Resumen: Ataque con explosivos contra el Ejército en El Patía, Cauca, dejó cuatro soldados heridos y provocó el cierre temporal de la vía Panamericana.

Un ataque con explosivos contra el Ejército dejó al menos cuatro soldados heridos este martes 10 de marzo en zona rural del municipio de El Patía, en el sur del departamento del Cauca.

Según información preliminar, el ataque con explosivos contra el Ejército se produjo cuando unidades militares se movilizaban por la vía Panamericana y, al paso de uno de los vehículos oficiales, fue activada una carga explosiva que generó una fuerte detonación.

Tras la explosión, habitantes de la zona reportaron momentos de tensión debido a que también se escucharon ráfagas de fusil, lo que indicaría un posible enfrentamiento armado entre tropas del Ejército Nacional de Colombia y presuntos integrantes de grupos armados ilegales que operan en esta zona del departamento.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó que cuatro militares resultaron heridos en medio de la acción violenta y expresó su solidaridad con los uniformados afectados, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.

Luego de lo ocurrido, las autoridades ordenaron el cierre temporal de la vía Panamericana en este punto mientras unidades especializadas realizan inspecciones para descartar la presencia de otros artefactos explosivos que puedan representar riesgo para la comunidad o para los vehículos que transitan por el sector.

La Gobernación del Cauca indicó que se activaron de inmediato los protocolos de atención y coordinación con las autoridades militares y policiales para atender la emergencia y garantizar la seguridad en esta zona del suroccidente del país.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente qué grupo armado estaría detrás del atentado. Sin embargo, las autoridades mantienen presencia en el área y adelantan operativos para reforzar la seguridad y esclarecer los responsables de este nuevo hecho de violencia.

