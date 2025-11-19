Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
    Video

    Disidencias atacaron estación de Policía de Jambaló con drones y explosivos

    ¡Pánico en Cauca! Disidencias de ‘Iván Mordisco’ lanzan un brutal ataque con drones y explosivos en Jambaló.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Disidencias atacaron estación de Policía de Jambaló con drones y explosivos

    Resumen: Disidencias de las Farc de alias 'Iván Mordisco' atacan con drones y explosivos la estación de Policía en Jambaló, Cauca. La Policía está cercada y el CRIC denuncia la grave degradación del conflicto.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una grave escalada de violencia sacude la mañana de este miércoles 19 de noviembre al municipio de Jambaló, Cauca. Disidencias de las Farc, bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, lanzaron un brutal ataque con drones y cargas explosivas contra la estación de Policía de la localidad.

    Según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), los fuertes hostigamientos y detonaciones se registran desde las 5:00 de la mañana en el casco urbano. Hombres fuertemente armados y vestidos de camuflado tomaron el centro poblado y, utilizando megáfonos, ordenaron a los habitantes evacuar las viviendas cercanas al cuartel para facilitar su destrucción.

    Videos grabados por los habitantes confirman la gravedad de la situación, mostrando el ataque incesante con ametralladoras y un ataque con drones que despegan desde una cancha de fútbol local.

    Testimonios indican que la Policía se encuentra sin refuerzos y que nadie ha acudido hasta el momento para amparar a los civiles, quienes permanecen confinados en sus casas ante la acción de las disidencias.

    El CRIC señaló que este nuevo episodio evidencia la «grave degradación del conflicto» en el norte del Cauca y la interrupción de todas las actividades comunitarias y educativas. La organización exigió un plan de contingencia urgente: “No se trata de reacción militar: se requieren protocolos humanitarios inmediatos, canales de comunicación con autoridades ancestrales y un plan de contingencia que proteja a los más vulnerables”.

