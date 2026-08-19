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    ¡Ataque en un CAI de Bogotá! Policía fue agredido con arma blanca y el agresor murió tras el enfrentamiento

    El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar y es investigado por las autoridades.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Bogota ataque CAI
    Foto: Captura de video
    ¡Ataque en un CAI de Bogotá! Policía fue agredido con arma blanca y el agresor murió tras el enfrentamiento

    Resumen: Un policía fue atacado con un arma blanca mientras se encontraba de servicio en el CAI Galán, en Bogotá. Tras el ataque, el uniformado reaccionó con su arma de dotación y el agresor murió. El agente resultó herido y fue trasladado a un centro médico, mientras las autoridades investigan las circunstancias del enfrentamiento.

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    Un hecho de violencia se registró este miércoles 19 de agosto en el CAI Galán, ubicado en el barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, donde un uniformado fue atacado con un arma cortopunzante mientras se encontraba cumpliendo su servicio.

    El caso quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se observa al policía realizando sus labores al interior de las instalaciones cuando un hombre se aproxima y, de manera sorpresiva, lo agrede por la espalda.

    Según la información entregada por las autoridades, el ciudadano habría utilizado un arma blanca para atacar al uniformado, ocasionándole heridas en diferentes zonas del cuerpo. Ante la agresión, el policía reaccionó con su arma de dotación.

    El uniformado respondió al ataque

    El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Giovanni Cristancho, explicó que la reacción del funcionario se produjo en medio del intento por proteger su vida y su integridad.

    “Con el fin de salvaguardar su vida e integridad, y en el uso de la legítima defensa, este uniformado habría utilizado su arma de dotación neutralizando al agresor”.

    Después del primer ataque se presentó un forcejeo entre los dos hombres. La confrontación continuó fuera del área inicial del CAI y posteriormente el uniformado accionó su arma de dotación.

    El ciudadano recibió varios impactos de bala y murió como consecuencia del procedimiento, de acuerdo con el reporte oficial conocido hasta el momento.

    Las cámaras serán claves para esclarecer el caso

    La secuencia quedó registrada en los sistemas de videovigilancia del CAI. Las grabaciones muestran parte de la agresión y de la reacción posterior del uniformado.

    Estos registros deberán ser revisados dentro de la investigación para establecer con precisión cómo comenzó el enfrentamiento, qué ocurrió durante el forcejeo y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al policía a disparar.

    Además de las imágenes, las autoridades deberán recopilar los demás elementos que permitan reconstruir lo ocurrido al interior y en los alrededores de las instalaciones policiales.

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    Policía terminó herido

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    El uniformado también resultó lesionado durante el ataque. Luego del enfrentamiento fue trasladado al Hospital Central de la Policía Nacional (HOCEN), donde recibió atención médica.

    Las imágenes conocidas después del hecho evidencian heridas y presencia de sangre en la cabeza y otras zonas del cuerpo. La información preliminar también señala lesiones abiertas en la cabeza y el antebrazo.

    Hasta el momento no se han entregado detalles adicionales sobre la evolución del funcionario ni sobre el alcance definitivo de las lesiones.

    Investigan las circunstancias del procedimiento

    La muerte del ciudadano y las heridas sufridas por el policía dieron paso a una investigación para establecer las circunstancias exactas del procedimiento.

    Aunque desde la Policía Metropolitana de Bogotá se indicó inicialmente que el uniformado habría actuado en legítima defensa, esta circunstancia deberá ser determinada mediante las actuaciones correspondientes.

    Las grabaciones de seguridad, los testimonios y los demás elementos recopilados permitirán establecer la secuencia de los acontecimientos y analizar la actuación del funcionario.

    Por ahora, la versión oficial señala que el policía fue sorprendido mientras estaba de servicio y que reaccionó después de ser atacado con un arma cortopunzante.

    El caso dejó como resultado la muerte del ciudadano que habría iniciado la agresión y un uniformado lesionado, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de lo ocurrido en el CAI Galán.


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