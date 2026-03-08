Resumen: Tropas del Ejército fueron hostigadas por presuntos integrantes del ELN en el sector de La Paulina, en Valdivia, cuando dispararon desde zonas montañosas cercanas a la vía a la Costa. Los uniformados lograron repeler el ataque y las autoridades confirmaron que la situación fue controlada sin dejar personas heridas ni afectar la movilidad.

¡Ataque en plena vía a la Costa! Ejército fue hostigado por presuntos miembros del ELN en Valdivia

La jornada electoral de este domingo en Antioquia registró algunos hechos de orden público en distintas zonas del departamento. Uno de ellos ocurrió en el sector de La Paulina, sobre la vía que conecta con la Costa Atlántica, en jurisdicción del corregimiento Puerto Valdivia, municipio de Valdivia, donde tropas del Ejército Nacional fueron atacadas por presuntos integrantes del ELN.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los disparos fueron realizados desde las zonas montañosas que rodean este corredor vial. Tras el hostigamiento, los uniformados reaccionaron y lograron repeler el ataque, evitando bloqueos o alteraciones en este tramo estratégico de la troncal hacia la Costa.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, explicó que la situación fue controlada rápidamente y no dejó personas heridas. Según indicó, el objetivo de los atacantes habría sido distraer a las unidades militares para intentar cometer acciones contra la vía o la infraestructura vial. Sin embargo, el Ejército mantuvo el control territorial y la movilidad continuó con normalidad.

Martínez también señaló que el punto conocido como La Paulina ha sido escenario recurrente de acciones violentas por parte de grupos armados ilegales.

“Un punto denominado La Paulina, muy conocido, porque generalmente ahí sale el ELN a hacernos actos terroristas, atentar contra la vía, contra la infraestructura vial y, en ocasiones, provocar la quema de vehículos. Hubo una escaramuza; dispararon al Ejército desde las partes altas, pero gracias a Dios el Ejército repelió esa situación y ahora todo está normal”, explicó el secretario.

Seguridad reforzada en Antioquia

Pese a estos hechos, desde la Gobernación de Antioquia se reiteró que la jornada electoral se ha desarrollado con normalidad en el resto del departamento.

Las autoridades mantienen activo un amplio dispositivo de seguridad con monitoreo desde nodos departamentales, subregionales y municipales, además de vigilancia aérea en las zonas consideradas de mayor riesgo para prevenir alteraciones del orden público.

Más de 5.000 cámaras están conectadas al sistema de monitoreo, lo que permite seguir en tiempo real el desarrollo de las votaciones.

Otras novedades durante la jornada

En materia electoral también se reportaron situaciones menores en municipios como Apartadó, Chigorodó, Anorí y Cáceres, relacionadas con comportamientos irregulares de jurados de votación, como la entrega de publicidad o la toma de fotografías dentro de los puestos.

Asimismo, en el municipio de Argelia se registró una falla eléctrica que afectó temporalmente el proceso electoral, aunque la situación fue atendida sin que se suspendieran mesas de votación.

El secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Begué, indicó que hasta el momento no se ha suspendido ningún puesto de votación en el departamento. También explicó que, debido a la caída de algunos puentes en la subregión de Urabá, el Ejército ha estado apoyando el traslado de personas para facilitar su llegada a los puestos de votación.

Finalmente, la Gobernación reiteró que la Fuerza Pública mantiene presencia en todo el territorio para garantizar que el cierre de la jornada electoral se realice con normalidad y bajo estrictas medidas de seguridad.