¡Ataque en Bogotá! Conductor es golpeado por limpiavidrios tras negarse a darles dinero

Resumen: Un conductor fue agredido por limpiavidrios en el barrio San Andrés, occidente de Bogotá, luego de presuntamente negarse a permitirles limpiar el vidrio panorámico de su vehículo. Los agresores lo golpearon con puños, patadas y objetos contundentes, mientras un ciudadano intervino para protegerlo. Usuarios en redes denunciaron que hechos similares se repiten en varias esquinas de la ciudad, donde los conductores son intimidados para pagar por servicios informales, evidenciando problemas de seguridad y convivencia en semáforos de Bogotá.

Un conductor que transitaba por el barrio San Andrés, en el occidente de Bogotá, fue víctima de una agresión violenta por parte de un grupo de limpiavidrios, presuntamente por negarse a que le limpiaran el vidrio panorámico de su vehículo. El incidente, ocurrido el pasado 11 de agosto, se dio a conocer recientemente a través de videos que se viralizaron en redes sociales.

En las grabaciones que circulan en redes sociales se observa al hombre detenido en plena vía mientras tres individuos aparentemente lo golpean con puños, patadas y objetos contundentes. Otro ciudadano, portando un machete, interviene para protegerlo y dispersar a los agresores. Las imágenes muestran lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo del conductor, lo que ha generado indignación entre los usuarios.

#BOGOTÁ. Un violento hecho se registró en el b/San Andrés, al occidente de la capital, donde el conductor de un furgón fue brutalmente golpeado por un grupo de limpiavidrios, presuntamente de nacionalidad venezolana, tras negarse a que le limpiaran el panorámico de su vehículo.… pic.twitter.com/QHBnURsZgl — EL INFORMÁNTE CÓRDOBA ️‍♂️ (@elinformanteCor) November 9, 2025

Usuarios de redes señalaron que situaciones similares son frecuentes en varias esquinas de Bogotá. “En la calle 153 con carrera 19 hay 2 personas que limpian vidrios, y uno de ellos se la pasa amenazando a los conductores que no le dan dinero”, escribió un internauta.

Algunos señalaron además que “ese punto es terrible para cruzar la Avenida Boyacá, piden monedas para permitir el paso y obligan a las personas a pagar por limpiar los vidrios”, evidenciando un problema persistente de seguridad y convivencia en los semáforos de la ciudad.

Aunque no se tiene confirmación de que la Policía haya llegado al lugar ni de si hubo capturas, los usuarios que compartieron los videos hicieron un llamado a las autoridades para tomar medidas y prevenir este tipo de incidentes, que según reportes de la comunidad se repetirían en varias zonas de la capital.